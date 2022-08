Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Florina Steiner

Zu Gast in der aktuellen Folge unseres Podcast „Meine Lieblingsszene“ ist DoP Florina Steiner. Die Kamerafrau aus Stuttgart hat sich für die Sequenz mit Forest Whitaker aus „8 Blickwinkel“ entschieden und spricht mit Gastgeber Timo Landsiedel über diese besondere Szene in einem eher durchschnittlichen Film und was diese Besonderheit mit der Spielkamera zu tun hat, die sogar in das Geschehen hineingeschnitten wird.