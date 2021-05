Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Florian Ballhaus

In unserer Podcastserie über die Lieblingsszenen großer, deutschsprachiger DoPs aus 70 Jahren Filmgeschichte ist diesmal Florian Ballhaus zu Gast. Er hat sich für unser Gespräch den Autoüberfall aus Alfonso Cuaróns „Children of Men“ ausgesucht. Mit Gastgeber Timo Landsiedel spricht Florian Ballhaus darüber, wie DoP Immanuel Lubezki in der langen Einstellung auf engstem Raum größtmögliche Immersion erreichte.