Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Fabian Gamper

Wo erhalten Sie Einblick in die Filmvorlieben deutschsprachiger DoPs aus Kino, TV-Film, Streaming, Werbung und Webformaten? Richtig, im Podcast „Meine Lieblingsszene“ von Film & TV Kamera. Wir laden uns Gäste ein und fragen sie nach einer ihren Lieblingsszenen. Bisher wussten alle sehr schnell, über welche Szene aus der Film- und Seriengeschichte sie sprechen wollten. Diese Bewunderung und Faszination führt aber nicht zu simpler Lobhudelei, sondern zu einer Auseinandersetzung mit Kunst und Handwerk.

Auch in unserem aktuellen Werk ist das so. Nicht wenige wird das Drama verstört aus dem Kino entlassen haben. Denn Regie und Buch lassen viele Dinge offen, unausgesprochen, angedeutet, dafür ist die Kamera umso näher, klarer, unverfälscht. Dann aber trifft das Ende ganz besonders hart. Alle bisher erschienenen Folgen – ob verpasst oder schon einmal angehört – können Sie im Netz finden. Dafür besuchen Sie entweder unsere Homepage und klicken auf den Reiter „Podcast“ oder Sie suchen in ihrer favorisierten Podcast-App unseren Podcast unter „Film & TV Kamera: Meine Lieblingsszene“. [15321]