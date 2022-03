Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Dennis Schmelz

Im Podcast „Meine Lieblingsszene“ ist in der aktuellen Folge DoP Dennis Schmelz aus Erfurt zu Gast. Er hat uns eine Szene aus „Red ­Notice“ mitgebracht. In dieser stürzt sich eine FPV-Kameradrohne in die Straßen Roms. Schmelz erklärt Gastgeber Timo Landsiedel warum FPV-Drohnen in Zukunft nicht mehr wegzudenken sind, wie die Ästhetik der Flüge in „Red Notice“ angewendet wurde und was er selbst schon mit ihnen umgesetzt hat.