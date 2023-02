Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: „Meine Lieblingsszene“ – DoP Daniel Schua

Der Podcast „Meine Lieblingsszene“ von Film & TV Kamera lädt regelmäßig deutschsprachige DoPs aus Kino, TV-Film, Streaming, Werbung und Webformaten ein und geht mit ihnen einer ihrer Lieblingsszenen auf den Grund. Zu welchen Sequenzen aus der Film- und Seriengeschichte haben sie eine besondere Beziehung? Und warum ist das so? Diesmal haben wir einen sehr aktuellen Film im Gespräch. Bemerkenswert ist, dass es nach „La Haine – Hass“ von Mathieu Kassovitz und „Bande de filles – Mädchenbande“ von Céline Sciamma bereits der dritte französische Film in diesem Podcast ist, der sich mit der Situation in den Pariser Banlieus auseinandersetzt – jeder der drei auf völlig andere stilistische und inhaltliche Weise.

