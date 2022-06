Nähe mit Augenmaß

Danach bewarb sich Kotschi an mehreren Filmhochschulen und ging in 2000 an die DFFB in Berlin. Für ihn war die Entscheidung für ein eher in Richtung Kunsthochschule ausgerichtetes Institut wichtig. „Mir hat das total geholfen“, sagt Michael Kotschi. „Man muss dazu aber auch sagen, ich hatte schon ein paar Praktika hinter mir, ich hatte eine Lehre hinter mir, ich war total heiß auf Film.“ Der Selbstfindungsprozess war abgeschlossener als vielleicht bei seinen jüngeren Mitstudierenden, laut Kotschi. Er konnte es anfangs gar nicht fassen, dass er im Techniklager zum Ausprobieren Equipment leihen und einfach losdrehen konnte. Diese Freiheit nutzte Kotschi auch aus.

So plante er einen Kurzfilm als One-Take. Er sollte etwa 11 Minuten dauern, so lang wie eine 16-mm-Rolle. Dafür baute das Team im Studio eine Wohnung nach – und zwar spiegelverkehrt zweimal! Die Crew sprach Trockenbau-Lehrlinge an und baute ihr aufwendiges Set in einer leeren Lagerhalle in Berlin Hohenschönhausen. Über eine Drehtür in der Mitte waren beide Wohnungen verbunden. „Wir konnten immer in der anderen Wohnung umleuchten, während wir in der einen Wohnung gedreht haben, zwei, drei Minuten, und so kamen wir von Tag über Dämmerung zur Nacht“, erinnert sich Kotschi. Für „Minutes to go“ war der DoP dann auch auf dem Camerimage Festival 2005 in der Kategorie Studentenfilm für den Golden Tadpole nominiert. „Da haben wir wochenlang vorgebaut“, sagt DoP Kotschi. „Ich glaube, heute in dem Studienplan gäbe es gar nicht mehr die Zeit oder den Raum für so einen Kurzfilm.“ [15066]

