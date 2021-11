Mit Haltung

Jakob M. Erwa mag weder die seichte Unterhaltung noch das Moralisieren. Für ihn kann gute Unterhaltung auch eine Haltung haben. In seinen Werken versucht der gebürtige Grazer, genau diesen Anspruch umzusetzen. Dass ihm das gelingt, davon zeugen eine ROMY-Nominierung sowie viele Auszeichungen wie der Bayerische Filmpreis und der New Faces Award für „Die Mitte der Welt“ und der Große Preis der Diagonale für „Heile Welt“. Erwa wuchs mit einer Vorliebe für die wilde Mischung der Künste aus Malerei, Musik und Theater auf. Er besuchte die HTBLV Graz-Ortweinschule für Kunst und Design, wo er bereits vor der Matura, dem österreichischen Abitur, viel mit bildender und darstellender Kunst in Kontakt kam. Er sang in Bands und wollte ganz klar Rockstar werden. Als dann mit dem Abschluss auch die Entscheidung anstand, in eine dieser Richtungen zu gehen, zum Beispiel Jazzgesang zu studieren und die anderen Kunstrichtungen quasi aufzugeben, konnte er sich das nicht vorstellen. So kam er fast rational auf die Überlegung, den Weg Film auszuprobieren, weil hier viele der Kunstformen zusammenkamen.

Geballte Stärke an der Hochschule

Nach dem ersten Praktikum in Wien betrieb Erwa erst mal ein Eigenstudium und analysierte Filme aus der Videothek. Er schaute sie Szene für Szene, schrieb nieder, was hier passierte, wie es gemacht war und las parallel dazu Drehbuchratgeber. Noch immer 19 Jahre jung begann er, sich nach einem Studium umzusehen, fand aber nur zwei Hochschulen im deutschsprachigen Bereich, die nicht das Eintrittsalter von mindestens 21 Jahren vorgaben. Eine davon war die HFF München, wo er sich bewarb und 2001 sein Regie-Studium begann. Erwa hält aus heutiger Sicht die Alterseinschränkung für durchaus clever. „Weil man dadurch ein bisschen Erfahrung im Leben hat – und natürlich auch Set-Erfahrung“, so der Regisseur. Er rät heute jungen Menschen, die Filmemacher werden wollen, sich ein Jahr Zeit zu nehmen, zu reisen, sich mit der Welt zu beschäftigen. „Dadurch fällt euch vielleicht auf, was ihr erzählen wollt“, so Erwa. „Ich wusste noch nicht, was ich erzählen will.“

An der Hochschule erinnert Erwa als besonderen Moment das erste gemeinsame Drehen mit seinen Mitstudierenden. „Weil da plötzlich die geballte Stärke an Filmfreaks und Filmverrückten und Filmliebenden zusammenkam, die gemeinsam was machen wollten, nicht immer in dieselbe Richtung, aber auch daraus kann eine Stärke entstehen.“ Diese Art der Kollaboration, also anderen über die Schultern zu blicken und so weiter zu lernen, vermisst Erwa heute beim professionellen Drehen.