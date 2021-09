Kraftakt im Kopf

Beckers Weg ans Set verlief zunächst ungewöhnlich. Nach dem Abitur ging er an die Pädagogische Hochschule und wollte Lehrer werden. „Weil man an der Stelle, wo man Kinder miterzieht, am besten mithelfen kann, die Gesellschaft zu etwas Besserem zu verändern“, so Becker. Doch er verließ die Hochschule nach dem Ersten Staatsexamen und arbeitete erst einmal als Automechaniker. Hier legte er die Grundlage für sein technisches Verständnis, das für Filmkameras und auch das komplexe Werkzeug namens Steadicam noch sehr wichtig sein sollte.

Klemens Becker weiß heute sehr genau, wann er die Kamera bewegen will und wann nicht. Über 30 Jahre mit der Kamera auf Ausleger oder Schulter haben ihn viel über die Dynamik des Bildes gelehrt. Darunter auch die Tatsache, dass es weniger um Kommandos des DoPs geht, sondern eher um die Intuition desjenigen, der die Kamera tatsächlich führt. Denn der ist mitten im Geschehen, in der Dynamik der Schauspieler und der Handlung.

Filmstudium

In dieser Zeit traf Klemens Becker Studierende, die gerade ihr Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) begonnen hatten. „Was die so erzählten hörte sich so an, als gäbe es irgendwo in der Herstellung von Filmen wahrscheinlich etwas, was mir Spaß macht“, sagt Klemens Becker. „Was ich bis heute ganz gut finde an dem Konzept der dffb ist, dass es so umfassend ist. Wir werden alle ,Filmemacher‘ und jeder muss von allem so ein bisschen Ahnung haben.“ Die dffb bot schon damals zunächst ein Studium Generale, hier lernte jeder alles. Danach konnten die Studierenden Schwerpunkte setzen. Das erste Jahr als gemeinsame Erfahrung ist bis heute so beibehalten worden. Laut Becker gab es 600 Bewerber, von denen 40 nach Berlin eingeladen wurden. Von diesen 40 wurden dann 20 angenommen. „Ich war einer von den 20 und ich weiß bis heute nicht, warum“, sagt Klemens Becker. Je mehr Becker sich mit Film, visuellem Erzählen und der Technik dahinter befasste, desto begeisterter war er. Er arbeitete wie üblich in den ersten Projekten auf vielen Positionen.