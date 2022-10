Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Katja Rivas Pinzon

Es ist eine fiese, natürlich stark zuspitzende Frage, die wir in unserer Podcastreihe an unsere Gäste, die deutschsprachigen DoPs aus Kino, TV-Film, Streaming, Werbung oder Webformaten stellen. So ist „Meine Lieblingsszene“ natürlich auch immer eine Auswahl, vielleicht die aktuellste, vielleicht die immer wieder hervorstechende oder auch die Szene, die mit einer Hartnäckigkeit sich immer wieder in den Hinterkopf schleicht – oder in das Herz. Kopf und Herz, darum geht es auch im Film, aus dem diesmal unsere Szene stammt.