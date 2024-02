ZEISS entwickelt Nano Primes

Die ZEISS Nano Primes überzeugen laut Hersteller mit ihrem vielseitigen Look bei zugleich kompakter und leichter Bauweise. Mit sechs Brennweiten, die von einem 18-mm-Weitwinkel bis zu einem 100-mm-Tele reichen, decken sie einen großen Brennweitenbereich ab und bieten gleichzeitig eine Öffnung von durchgängig T1.5 über die gesamte Range.

„Mit den Nano Primes schließen wir die Lücke zwischen Einstiegs- und High-End-Objektiven und ermöglichen damit allen Filmschaffenden auch in diesem Preissegment einen cinematischen Look zu kreieren“, erklärt Christophe Casenave, bei ZEISS für Cinematography Products zuständig. „Wir haben das Optikdesign der Nano Primes spezifisch für spiegellose Filmkameras entwickelt.“ Die Nano Primes ermöglichen dank der geringen Naheinstellgrenze sowie der hohen Lichtstärke von T1.5 selbst im Weitwinkelbereich Bilder mit äußerst geringer Schärfentiefe. Das elegante Bokeh und der harmonische Schärfeverlauf sorgen, so ZEISS für einen vielseitigen Look, der unterschiedlichen künstlerischen Ansprüchen gerecht werde, egal ob für Indie-Produktionen, Dokumentarfilme, Commercials, Serien oder Spielfilme. Der universell einsetzbare Look lasse sich zudem ausgezeichnet mit den High-End-Objektiven der Supreme Prime Familie kombinieren. „Mit einer ähnlich sanften Schärfe und ästhetischem Fokusabfall sind die Nano Primes eine ideale Ergänzung zu den Supreme Primes und eignen sich in Kombination perfekt auch für B- und C-Kameras oder Lower-Budget Produktionen“, fasst Casenave zusammen.