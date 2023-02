VTFF-Green Tec Day: Roter Teppich für grüne Zukunftstechnologie

Innovative Technik für die Film- und Fernsehbranche

„Keen to be green“ heißt eine der Initiativen, die die Film- und Fernsehwelt grüner machen will. Scharf auf das sogenannte Green Shooting sind in der deutschen Film- und TV-Branche derzeit viele. Anfang vergangenen Jahres fand sich ein breites Branchenbündnis – Sender, Produzenten, Förderer, technische Dienstleister – zusammen und definierte verbindliche ökologische Standards für eine grüne, ressourcenschonende Produktion. Nur wer diese einhält, kann sein Produkt anschließend mit dem „Green Motion“-Label schmücken. Mehr noch: Wer künftig Filmförderung kassieren will, muss in Zukunft ökologisches Handeln am Set nachweisen.

Jetzt könnte die Branche einen Nachhaltigkeitsschub erfahren, auf der Berlinale (16.-26. 2.), Deutschlands größtem Red-Carpet-Event der Filmbranche. Erstmals findet während des Filmfests der VTFF-Green Tec Day (GTD) statt, eine Messe, die ökologisches High-Tech-Gerät, grüne Ideen, Innovatorinnen und Macher der Branche zusammenbringen will. Auf die Beine gestellt hat den GTD der Verband Technischer Betriebe für Film & Fernsehen (VTFF), in dem viele der technischen Dienstleister der Filmwirtschaft organisiert sind. Der Verband ist von Beginn an in dem Bündnis für Green Shooting dabei.

Rund 25 Unternehmen aus dem In- und Ausland werden ausstellen, eine durchaus ansehnliche Zahl für ein so spezielles und neues Messeformat. Präsentiert werden viele Gerätschaften für die ebenso nachhaltige wie mobile Energieerzeugung und -speicherung, innovative LED-basierte Lichttechnik, grüne Batteriesysteme sowie Mobilitätslösungen speziell für die filmende Branche. Auch allerneuste virtuelle Studiotechnik wird zu sehen, sein, mit der man (fast) jede Kulisse zaubern kann, was das vielköpfige Reisen mit viel CO2-Austoß zum Außendreh überflüssig macht. Damit am grünen Set trotz aller fortschrittlichen Technik nicht das Chaos ausbricht, werden IT-Firmen Software präsentieren, die hilft, Produktionsprozesse zu optimieren und so Ressourcen besser einzusetzen und damit zu schonen.

Auch die im Bundesverband Green Film & TV Consultants Deutschland organisierte Beraterzunft will ihr Know-how einbringen, schließlich muss eine ganze Branche auf Öko umschalten. „Wir wollen nachhaltige Perspektiven und konstruktive Netzwerke für eine zukunftsfähige Film- und TV-Branche schaffen“, erklärt Vorstandsmitglied Judith Niemeyer. Das Fernziel: Nachhaltige Managementsysteme in der gesamten Kultur- und Medienwirtschaft implementieren, so Judith Niemeyer.

Umrahmt wird der GTD von zwei mit Branchenkompetenz besetzte Podiumsrunden, bei denen u.a. über die „Energiewende am Set“ diskutiert wird. Moderiert werden sie von der Fachjournalistin Birgit Heidsiek, Herausgeberin des Magazins „Green Film Shooting“ . Die German Film Commissions ist mit ihrer Veranstaltungsreihe “Keen to be green” einer der Partner des Green Tec Days. Auch die Location des GTD ist natürlich ökologisch rein: das Johnnisthaler Filmatelier der Jofa GMBH im Berliner Stadtteil Adlershof ist nach eigenen Angaben ein zu 100 Prozent nachhaltig arbeitender grüner Studio- und Servicebetrieb.

Ob die Film- und Fernsehbranche mit einem grünen Techniktag genug Nachhaltigkeitsschub bekommt? „Wenn der Green Tec Day ein Erfolg wird, können wir uns vorstellen, das Messe-Format regelmäßig zu veranstalten. Wichtig genug ist das Thema“, erklärt VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke. Vom roten Teppich der Berlinale bringt ein Shuttleservice die Besucher zur grünen Technik nach Adlershof – emissions- und kostenfrei.