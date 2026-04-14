Thomas Riedel übernimmt ARRI

Strategische Verbindung mit der Riedel Group für Innovation & Wachstum

Thomas Riedel, Gründer und Inhaber der Riedel Communications sowie der Riedel Group, übernimmt den Münchner Premiumhersteller ARRI. Der Wuppertaler Unternehmer setzte sich mit seinem Konzept für eine „neue Heimat“ von ARRI auch im internationalen Wettbewerb durch. Für Riedel ist die Transaktion die bislang größte Akquisition seiner unternehmerischen Laufbahn – und für die Branche ein Einschnitt.

Mit der Übernahme entsteht eine strategische Verbindung zweier bislang komplementärer Welten: auf der einen Seite ARRI mit seinem global etablierten Ökosystem aus Kamera-, Licht- und Systemtechnik für Film- und High-End-Produktionen, auf der anderen Seite Riedel mit Infrastruktur- und Workflowlösungen für Broadcast, Live-Events und Sport. Ziel ist es, diese Kompetenzen entlang der gesamten Produktionskette zusammenzuführen – von der Bilderfassung bis zur Ausspielung.

Die Stoßrichtung ist klar: integrierte, durchgängige Lösungen für zunehmend hybride Produktionsumgebungen. Insbesondere in den Bereichen Live-Entertainment und Sport sehen beide Unternehmen Wachstumspotenzial. Durch die Verzahnung von ARRI- und Riedel-Technologien sollen neue Workflows entstehen, die kreative und technische Möglichkeiten erweitern – etwa bei der Verbindung klassischer Cine-Kameratechnik mit Live-Produktionsinfrastrukturen.

Ein erstes sichtbares Zeichen dieser Zusammenarbeit ist bereits angekündigt: ARRI-Kameratechnik soll beim Eurovision Song Contest zum Einsatz kommen – mit Riedel als Technologiepartner und NEP als Produktionsdienstleister. Das verweist auf die strategische Richtung, in der sich ARRI künftig stärker positionieren könnte: jenseits des klassischen Kinofilms, hinein in großskalige Live- und Eventproduktionen.

Für ARRI markiert die Übernahme einen historischen Moment. Seit der Gründung im Jahr 1917 befand sich das Unternehmen in Familienbesitz und hat sich in dieser Zeit zum weltweit führenden Hersteller professioneller Filmtechnik entwickelt – ausgezeichnet mit 20 wissenschaftlichen und technischen Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Mit dem Einstieg Riedels bleibt das Unternehmen zwar in deutscher Hand, wechselt aber erstmals in eine neue Eigentümerstruktur.

Organisatorisch soll sich zunächst wenig ändern: ARRI bleibt ein eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in München, das bestehende Management führt den bereits angestoßenen Transformationsprozess fort. Gleichzeitig eröffnet die neue Konstellation Zugang zu zusätzlichen Märkten, Technologien und Kundenkreisen.

In der Branche dürfte die Übernahme vor allem als Signal verstanden werden: Die Grenzen zwischen klassischer Filmproduktion und Live-Broadcast verschwimmen weiter – und mit ihnen die Anforderungen an Technologieanbieter. Die Kombination aus ARRIs Bildästhetik und Riedels Infrastrukturkompetenz adressiert genau diese Entwicklung.

Oder anders gesagt: Hier wächst zusammen, was im Produktionsalltag längst zusammengehört.