NAB Show 2025: Grass Valley enthüllt Live Large-Imager-Kamera LDX 180 

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas präsentiert Grass Valley mit der LDX 180 die weltweit erste oversampled Large-Imager-Kamera für Live-Produktionen. Das System kombiniert einen großformatigen Sensor mit Oversampling-Technologie und soll so neue Maßstäbe in der Live-Übertragung von Sport- und Entertainment-Events setzen.

Die LDX 180 verfügt über einen großformatigen CMOS-Sensor, der eine höhere Lichtempfindlichkeit und einen erweiterten Dynamikumfang bietet. Durch Oversampling werden hochauflösende Bilder mit hoher Detailgenauigkeit und Farbtreue erzeugt, was laut Hersteller insbesondere bei anspruchsvollen Live-Produktionen von Vorteil sei.

Ein wichtiges Merkmal der LDX 180 ist ihre nahtlose Integration in IP-basierte Produktionsumgebungen. Dank nativer Unterstützung von SMPTE ST 2110 ermöglicht die Kamera eine effiziente und flexible Einbindung in moderne Broadcast-Infrastrukturen. Zudem bietet sie erweiterte HDR-Funktionen und unterstützt verschiedene Farbräume, um den hohen Anforderungen aktueller Produktionsstandards gerecht zu werden. Die LDX 180 ist mit dem Grass Valley Creative Grading System kompatibel, das eine intuitive Steuerung und Anpassung der Bildparameter in Echtzeit ermöglicht. Dies erleichtert Kameraleuten und Bildingenieuren die Arbeit und sorgt für konsistente und hochwertige Bildergebnisse.

Mit der Einführung der LDX 180 will Grass Valley sein Engagement für Innovationen in der Live-Produktionstechnologie unterstreichenund Broadcastern ein leistungsstarkes Werkzeug bieten, um den steigenden Anforderungen an Bildqualität und Produktionsflexibilität gerecht zu werden.