NAB Show 2025: Atomos startet mit ATOMOSphere cloudbasiertes Produktions-Ökosystem 

News von der NAB Show 2025

Atomos stellt in Las Vegas die neue Plattform ATOMOSphere vor, ein cloudbasiertes Ökosystem für Video- und Foto-Workflows, das mit Atomos Ninja- und Shogun-Geräten ebenso funktioniert wie mit beliebigen Kameras und Recordern anderer Hersteller. Ziel sei es, Kreativen eine offene, flexible Infrastruktur zum Speichern, Teilen und Zusammenarbeiten zu bieten.

ATOMOSphere, so der Hersteller, sei mehr als ein Online-Speicher, sondern ein Mitgliederbereich, der Upload, Medienverwaltung, Gerätesteuerung und Kollaboration bündelt. Alle registrierten Atomos-Nutzer erhalten einen kostenlosen Starter-Plan mit 20 GB Cloud-Speicher. Wer mit einem cloudfähigen Ninja- oder Shogun-Gerät arbeitet, kann Aufnahmen direkt beim Dreh in die Cloud hochladen und mit Teammitgliedern teilen, ohne Umweg über externe Festplatten oder Transfers.

Die Plattform unterstützt zahlreiche Videoformate wie Apple ProRes, DNx, H.265 oder H.264 sowie RAW-Formate führender Kameramarken. Auch Fotografen können ihre hochauflösenden Bilder in ATOMOSphere speichern, sortieren, kommentieren und mit anderen teilen – unabhängig vom Kameramodell oder Dateityp. Medien können über SSDs oder Speicherkarten ganz klassisch vom Rechner aus hochgeladen werden.

ATOMOSphere arbeitet mit Lösungen wie Frame.io, Dropbox, MediaSilo oder Sony Ci Media zusammen und kann als zentraler Hub oder Zwischenschritt im Produktionsworkflow genutzt werden. Für erweiterte Funktionen stehen kostenpflichtige Speicherpläne ab 10 USD/Monat (500 GB) oder 159 USD/Jahr (1 TB) zur Verfügung – inklusive Rabatte im Atomos Webstore. Höhere Speicherstufen bringen zusätzliche Vorteile. In Kooperation mit Axle AI bietet ATOMOSphere zudem optionale Features wie cloudbasierten Videoschnitt, KI-gestützte Mediensuche, automatische Transkription in über 20 Sprachen und Multi-User-Kollaboration mit Metadaten-Tagging.

Die Plattform setzt auf ein sicheres, leistungsfähiges Cloud-Backbone aus Seagate Lyve Cloud und dem dezentralen Storj-Netzwerk. So sind hohe Transferraten, globale Erreichbarkeit und Schutz vor Ausfällen gewährleistet – ideal für professionelle Workflows unterwegs oder im Team. „Egal ob Einsteiger oder großes Postproduktionshaus – ATOMOSphere passt sich an die Bedürfnisse kreativer Profis an, ohne sie in ein starres System zu zwängen“, sagt Atomos-COO Peter Barber. „Es funktioniert mit jeder Kamera, jedem Dateiformat und jedem Schnittsystem – genau so, wie die Branche seit jeher arbeitet.“

ATOMOSphere ist ab sofort verfügbar. Eine kostenlose Firmware-Aktualisierung auf AtomOS 11.15.00 ermöglicht die direkte Cloud-Anbindung für unterstützte Ninja- und Shogun-Geräte.