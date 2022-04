NAB 2022: Shure entwickelt neue Funkmikrofonkapsel KSM11

Shure zeigt auf der NAB 2022 mit der Funkmikrofonkapsel KSM11 eine neue Premium-Kondensatorkapsel, die mit Nierencharakteristik und modernster Schallwandlertechnologie punkten soll.

Shure präsentiert auf den NBA 2022 die neue Funkmikrofonkapsel KSM11. Sie wurde laut Hersteller entwickelt, um auch ohne die Nutzung eines Equalizers einen natürlichen, transparenten und klaren Sound für Live Performances, Broadcasting, Aufnahmen von Live-Events und Livestreams zu liefern. Unabhängig davon, ob das Publikum bei einem Konzert live vor Ort ist oder die Show per Livestream mitverfolgt, so Shure, gewährleiste die KSM11-Kapsel eine Gesangsabnahme von großer Klarheit. Dabei bietet die KSM11 gleichzeitig einen präzisen Tieftonbereich und die klaren Mitten klassischer dynamischer Mikrofone sowie die detailreichen Höhen von Kondensatormikrofonen und ermöglicht so eine Wiedergabe mit hoher Transparenz. Kombiniert mit herausragender Off-Axis-Dämpfung, ausgezeichnetem Erschütterungsabsorber und dem Schutz vor Explosivlauten bietet die KSM11 eine präzise Abbildung der Stimme. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Klangbearbeitung, der stattdessen in die Optimierung der Gesamtperformance gehen kann.

Die Kapsel ist in Schwarz oder gebürstetem Nickel erhältlich und kann mit kompatiblen Handsendern von Shure eingesetzt werden. Zu Preisen und Verfügbarkeit gibt es aktuell noch keine Angaben.