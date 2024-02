LEaT X CiNEC: Entertainment meets Cinema 

Networking-Event

Am 28. und 29. Februar findet die LEaT X gemeinsam mit der CiNEC in der Kleinen Olympiahalle München statt und bietet so ein gemeinsames Networking Event für Entertainment- und Filmschaffende – Produktinnovationen und Kongress inklusive.

Mit der LEaT X CiNEC verwandelt sich die Kleine Olympiahalle in München am 28. und 29. Februar 2024 in das Mekka für alle Film- und Eventschaffenden. Beim ersten Zusammentreffen der Branchen im neuen Jahr bietet die Ausstellung mit Networking-Charakter eine Plattform, um sich mit interessanten Köpfen und Keyplayern auszutauschen.

Die LEaT X findet erstmalig im Süden Deutschlands statt und erstmals in Kooperation mit der CiNEC, die als internationale Fachmesse für Filmtechnik und Postproduktion seit über 15 Jahren die Cinema-Branche nach München lockt. Veranstaltungsort der LEaT X CiNEC ist die kleine Olympiahalle des Münchener Olympiaparks. „Der Zusammenschluss von LEaT X und der CiNEC eröffnet den Zugang zu angrenzenden Märkten und schafft so neue Synergien. Die LEaT X 2024 in München auszurichten, war eine gemeinsame Entscheidung mit unseren Ausstellern. Durch die Nähe zu Österreich und der Schweiz freuen wir uns, das LEaT-Konzept auch in dieser Region vorstellen zu können.“ (Duc Nguyen, Director LEaT)

Die LEaT X CiNEC ermöglicht es den Teilnehmenden, ihre Fühler in die benachbarte Filmbranche auszustrecken und über gemeinsame Themen wie Virtual Production, Nachhaltigkeit oder Fachkräftemangel zu diskutieren. Beim CiNECongress gibt es Wissenswertes aus der Welt der Filmtechnik zu erfahren, die Ausstellungsfläche inspiriert mit über 50 Ausstellern und mehr als 100 Brands durch Produktinnovationen aus der Entertainmentwelt.

Networking-Event mit Erlebnischarakter

Neben der Ausstellungsfläche bietet die LEaT X CiNEC weitere Highlights mit Erlebnischarakter. Besucher:innen können sich unter anderem auf folgende Angebote freuen:

Führung mit Tech-Einblick

Direkt neben dem Veranstaltungsort der LEaT X CiNEC liegt die umfangreich sanierte Große Olympiahalle, die zu einem der führenden Veranstaltungsorte Europas zählt. Doch was macht die architektonisch beeindruckende Arena zur modernen Eventlocation? Das zeigt die Tech-Führung durch die Große Olympiahalle. Get-together

Fast schon zur Tradition gehören die Networking-Abende am ersten Veranstaltungstag. Komme bei Musik und Drinks entspannt in Kontakt mit anderen Besucher:innen, tausche Dich mit Branchenkolleg:innen aus und erweitere Dein persönliches Netzwerk. Virtual Production Studio

Tauche ein in neue Möglichkeiten und erlebe VR & AR als innovatives Tool für kreatives Storytelling – live vor Ort im Virtual Production Studio von Ein Unreal Engine basierter Workflow zeigt auf einer LED-Wand in Echtzeit gerenderte Szenen, die als In-Camera FX Hintergründe genutzt werden können. Nutze die Gelegenheit und stelle Fragen direkt am Setup. Exklusive Insights

Freu Dich auf Diskussionsrunden, Präsentationen und Keynotes zu aktuellen Themen wie optisches Qualitätsmanagement oder störungsfreier Sound beim diesjährigen CiNECongress. Erhalte exklusive Insights von Branchengrößen wie DoP Jost Vacano (Das Boot, Total Recall) und entdecke neue Möglichkeiten und Entwicklungen aus der Welt des Entertainments und der Filmtechnik.

Über 50 Aussteller und mehr als 100 Brands

Teilnehmende können sich unter anderem auf ADJ, Allen & Heath, Astera, Analog Way, Audio Pro, Audio Technica, Avolties, Bentin Projects, BG ETEM, BT Innotec, Cast is more, CGS Dry Hire, Chauvet Professional, Claypaky, Clear Com, CLF Lighting, Coda Audio, d&b audiotechnik, dBTechnologies, Direct Out Technologies, ETC, GLP, Godox, Groh Distribution, HK Audio, Hollyland, InnLED, Innosonix, Kaiser Showtechnik, Klotz, L-Acoustics, Lightpower, Licht produktiv.black, LMP, LTC, L&V, Magic Event- & Medientechnik, Martin Audio, Meyer Sound, MG Lights, MI Pro, Neewer, Neumann & Müller, Neutrik, PCB, Pro Case, Prolighting, Pan Pro, Pan Acoustics, PG3, RCF, Rigport, ROXX, RTS Dynacord Electro-Voice, Sennheiser, Shure, Sony, Teqsas, Trius, TW Audio, united brands, Vision 2, Vision Tools und Wilhelm & Willhalm freuen.