LEaT con 26 erstmals in drei Hallen  

Mehr Raum für Austausch, Innovation und internationale Begegnungen

Die LEaT con 26 setzt ihren Wachstumskurs fort: Vom 6. bis 8. Oktober 2026 findet die Convention erstmals in drei Hallen der Hamburg Messe statt. Mit der Expansion entsteht zusätzlicher Raum für Aussteller, neue Themencluster und gezielte Networking-Bereiche.

Die Entscheidung für die Erweiterung ist eine direkte Reaktion auf die anhaltende Nachfrage aus dem Markt. Die Halle A1 ist bereits vollständig ausgebucht – ein klares Signal für die stabile Entwicklung der Veranstaltung und das Vertrauen der Branche. „Die Hallenerweiterung der LEaT con 26 ist weit mehr als ein logistischer Schritt – sie ist ein sichtbares Zeichen unserer strategischen Ausrichtung“, erklärt Marcel Courth, Director Unit LEaT. „LEaT wächst nicht durch rein vertikale Marktbearbeitung, sondern durch die horizontale Verbindung verwandter Technologiewelten: Live, AV & IT-Integration, Business Communication und die Broadcast & Creator Economy auf einer gemeinsamen Plattform. Wer die Zukunft der Experience Technology verstehen will, findet bei der LEaT con alle relevanten Welten unter einem Dach – in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz Märkte, Berufsbilder und Prozesse grundlegend neu definiert.”

Duc Nguyen, Director Sales & Partnerships LEaT, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Format und unser Konzept so großen Anklang finden. Aus einer pandemiebedingt lokalen Veranstaltung ist in wenigen Jahren eine Plattform mit wachsender internationaler Strahlkraft geworden. Immer mehr internationale Aussteller und Besuchende finden ihren Weg nach Hamburg. Dennoch bleibt unser Anspruch klar: keine Giga-Show, sondern eine fokussierte Business-Convention mit hoher Begegnungsqualität und Wissenstransfer.“

Bühne frei für Stage Technology

Im Bereich Stage Technology wächst das Interesse deutlich. Erste namhafte Unternehmen wie ASM Steuerungstechnik, Layher, SCALA stage systems & services und Waagner-Biro Stage System haben bereits ihre Fläche in der neuen Halle gesichert. Patrick Sonnleithner, CTO von Waagner-Biro Stage System, erklärt: „Wir sind dieses Jahr erstmals auf der LEaT con vertreten und freuen uns, im Herbst in Hamburg persönlich dabei zu sein. Wir erwarten gute Gespräche sowie einen fachlichen, professionellen Austausch mit der Community.” Auch Eeuwe Vos, Business Development Manager bei SCALA stage systems & services, betont die Bedeutung der LEaT con als ideale Plattform, um Interessenten Einblicke in die eigenen Strukturen und Prozesse zu geben: „Nach drei Jahren erfolgreicher Integration der Bosch Rexroth Bühnentechnik, präsentieren wir uns als verlässlicher Partner für die Renovierung und den Neubau komplexer Bühnentechnik und Steuerungssysteme. Wir übernehmen als Turn-Key-Supplier durchgängige Verantwortung und freuen uns daher sehr auf gute Gespräche, inspirierende Impulse und spannende Herausforderungen auf der LEaT con.“

Mehr Inhalte, mehr Begegnungen, mehr Möglichkeiten

Die LEaT con 26 wird erstmals in den Hallen A1, A4 sowie in der neu dazugekommen, angrenzenden Halle A2 stattfinden. Zusätzlich zum Eingang Mitte wird ein direkter Zugang zur neuen Halle A2 geöffnet, der die Wegeführung optimiert und das Messeerlebnis für Besuchende und Austeller noch komfortabler gestaltet. Mit über 20.000 qm Hallenfläche ist die LEaT con die größte Messe der Experience Technology Branche in Nordeuropa. Das Rahmenprogramm wird erneut praxisnah und anwendungsorientiert gestaltet. Mehrere Bühnen, Training-Areas in den Hallen sowie vertiefende Workshops bieten Raum für technologische Innovationen und intensiven Austausch. Auch in diesem Jahr wird es spannende Side Events mit exklusiven technischen Einblicken geben.

Wer sich frühzeitig über Ausstellungsflächen informieren möchte, kann das Team bereits im Frühjahr auf der LEaT X am 4. und 5. März im Dampfdom der Motorworld München treffen und sich beraten lassen.