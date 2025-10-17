LEaT con 25 gestaltet die Zukunft der Branche

Von KI bis Community

Die LEaT con 25 war ein voller Erfolg! Vom 14. bis 16. Oktober 2025 lockte die größte Networking Convention der Branche in Hamburg über 8.500 Aussteller und Besuchende und knapp 400 Brands an. Mit einem umfangreichen und praxisnahen Programm sowie interaktiven Highlights konnte die Veranstaltung ihre Position als führende Plattform für die Live- und Entertainmentbranche weiter festigen. Mit Broadcast @LEaT con rückt die Networking Convention erstmals die Verschmelzung von Live-, Event- und Bewegtbildproduktion in den Fokus und erweitert damit ihr Profil um einen zentralen Zukunftsbereich der Branche.

Die LEaT con 25 zeigte sich größer, vielfältiger und inhaltlich stärker denn je. Die Veranstaltung fand in den Hallen A1 und A4 der Messe Hamburg statt und bot den Ausstellern und Besuchenden deutlich mehr Raum. Das umfangreiche Programm deckte eine Vielzahl von Themen ab, die von AI in Action, Immersive Experience und Production Reality bis hin zu Personal Growth reichten. Auch unbequeme Realitäten wurden auf der Bühne in spannenden Panels diskutiert wie „Neue Krise, neue Normalität, neuer Aufschwung – wohin steuert die Veranstaltungswirtschaft?“, „Alliance of Voices: Shaping the future of the AV & Event Industry“ oder „TorTouring: Mental Health zwischen Bühne und Burnout“. Über 150 Vorträge, Workshops, Trainings und Diskussionsrunden führten zu wertvollen Austauschmöglichkeiten für alle Teilnehmenden.

„Mit der LEaT con 25 haben wir erneut bewiesen, dass wir die richtige Plattform für die Zukunft der Event- und Entertainmenttechnologie bieten. Die Veranstaltung hat nicht nur weiter an Größe gewonnen, sondern auch an inhaltlicher Tiefe und Relevanz für die gesamte Branche“, so Duc Nguyen, Director LEaT.

Broadcast @LEaT con

Mit Broadcast @LEaT con öffnete die LEaT con 2025 ein neues Kapitel für die Branche. Erstmals wurde das Thema Broadcast als eigenständiger Schwerpunkt in die Networking Convention integriert – mit einem Fokus auf die Schnittstellen zwischen Live-, Event- und Bewegtbildproduktion. Die Erweiterung spiegelt den Wandel der Branche wider, in der Studioproduktion, Streaming, hybride Formate und Veranstaltungstechnik immer stärker zusammenwachsen. In Kooperation mit Film + TV Kamera präsentierte das Segment neueste Technologien, mobile Produktionslösungen und immersive Workflows. Damit positioniert sich die LEaT con konsequent als branchenübergreifender Hub für Entertainment-Technologien – und bietet Broadcast-Profis, Content-Producers und Event-Specialists erstmals eine gemeinsame Plattform für Austausch und Innovation.

Interaktive Highlights und Networking deluxe

Die LEaT con 25 überzeugte mit einem hohen Maß an Interaktivität und praxisnahen Angeboten. Zahlreiche Workshops, Pult-Trainings, Podcasts und Demoräume boten konkrete Einblicke in moderne Technologien und Arbeitsweisen der Branche. Besucher:innen konnten neue Tools direkt ausprobieren, Erfahrungen austauschen und Wissen vertiefen. In den acht Networking Areas bot sich bei kostenfreien Getränken Raum für Gespräche und spontane Begegnungen. Die Networking Night und die anschließende After Show Party nach dem ersten Messetag schufen zusätzlich eine entspannte Atmosphäre, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu stärken.

Save the Date: LEaT con 26

Die LEaT con wird auch 2026 wieder die Branche zusammenbringen. Die Veranstaltung findet vom 6. bis 8. Oktober 2026 statt – die Vorbereitungen laufen bereits. Und wer nicht so lange warten möchte, kommt am 4. und 5. März 2026 zur LEaT X in den Dampfdom der Motorworld München! Hier ist der ideale Ort, um in einem intimen Rahmen Gespräche zu führen, Trends zu diskutieren und Innovationen zu entdecken.

Save the Date: 6.–8. Oktober 2026 | Hamburg Messe, Hallen A1 & A4

Hier findet ihr alle Infos!