Kamera-Oscar für DoP James Friend

Die erste genuin deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques Weltroman „Im Westen nichts Neues“ kommt von Netflix. Regisseur Edward Berger holte sich dafür zum dritten Mal den britischen DoP James Friend an die Seite. Zusammen schufen sie ein Epos, das zwar stark ästhetisierte Bilder zeigt, sich aber dem Stoff angemessen einer visuellen Glorifizierung verweigert. Dafür wurde der Film in neun Kategorien für den Oscar nominiert und gehörte mit den Oscars für den besten fremdsprachigen Film, die beste Kamera, beste Filmmusik und beste Ausstattung zu den großen Gewinnern der diesjährigen Academy Awards. Wir sprachen in unserer Ausgabe 3.2023 mit DoP James Friend und Colorist Andrew Daniel über die Visualität des Films und warum auch das Grading eine so große Rolle spielte.