IBC 2023: Sennheiser zeigt EW-DP SKP Plug-On-Sender

Sennheiser kündigt auf der IBC 2023 an, dass ab Ende Oktober der EW-DP SKP Plug-On-Sender die EW-DP Serie komplettieren soll.

Mit an Bord ist dann die Möglichkeit einer 32-Bit Float-Aufnahme, die in Kombination mit dem Eingangsdynamikumfang des Senders von 134 dB dafür sorgt, dass verzerrter Ton der Vergangenheit angehört. Dieses Feature des EW-DP SKP war bislang nicht angekündigt, ist aber neu hinzugekommen und macht ein Neuausrichten der Pegel unnötig, einerlei, welcher Pegel am Drehort herrscht. Das ist für Videoproduktionen ein bedeutender Sicherheitsfaktor.

„Anders als viele Mitbewerber, die 32-Bit Float-Aufnahme anbieten, aber nicht die Mittel bieten, um wirklich von dieser Technologie zu profitieren, da ihr Sender den Dynamikumfang direkt auf der Eingangsseite begrenzt, bietet Sennheiser den besten dynamischen Eingangsbereich der Branche von 134 dB und 32-Bit Float – man könnte dies als ,echte‘ 32-Bit Float-Aufnahme bezeichnen“, sagt Tobias von Allwörden, Leiter des Audio-for-Video-Portfolios von Sennheiser.

Die Aufnahmefunktion des EW-DP SKP Plug-On-Senders ist laut Sennheiser wie ein Sicherheitsnetz für den Benutzer, mit einer Sicherheitskopie ihres Audios, die auf einer microSD-Karte gespeichert wird. Der SKP bietet außerdem das speicherschonendere Aufnahmeformat in 48 kHz und 24 bit.

Der SKP kann sowohl an dynamische als auch an Kondensatormikrofone mit XLR-Anschluss (+48 V Phantomspeisung an Bord) als auch an Lavalier-Mikrofone mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen werden. Dabei lässt sich sein Tiefpassfilter kann ausgeschaltet werden, so dass der SKP auch als Einstellungswerkzeug für PA-Systeme dienen kann. „Kurz gesagt: Der EW-DP SKP ist der beste Plug-On-Sender, den Sennheiser je hergestellt hat“, fasst von Allwörden zusammen.

Der Plug-On-Sender wird mit dem wiederaufladbaren Akku BA 70 oder mit zwei AA-Batterien betrieben. Er ist separat oder als Teil des EW-DP ENG SET erhältlich, das zusätzlich den stapelbaren EW-DP EK Kamerareceiver und einen Bodypack-Sender mit einem ME 2 Lavalier-Mikrofon enthält und Videografen mehr Optionen für die Aufnahme ihres Tons bietet. Das System wird mit einem magnetischen Montageplattensatz, einem wiederaufladbaren Akku BA 70, zwei Standard-AA-Batterien, einem verriegelbaren 3,5-mm-TRS-zu-3,5-mm-TRS-Kabel, einem verriegelbaren 3,5-mm-TRS-zu-XLR-Kabel und einem USB-C-Ladekabel für den Empfänger geliefert.