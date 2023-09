IBC 2023: Quicklink stellt ST250-Multikamera-Lösung vor

Quicklink zeigt auf der IBC 2023 erstmals die ST250. Dabei handelt es sich um eine KI- und 8K-fähige Multikamera-Lösung für Studios in einem einzigen Hardware-Gerät.

Quicklink ST250 lässt sich die sowohl über Hardware-Bedienfelder als auch über intuitive Web-Benutzeroberflächen gleichzeitig ferngesteuern und bietet dabei die Remote-Fähigkeit aller Elemente des Studios, einschließlich mehrerer PTZ-Kameras, Kamera-On-Air/Standby-Anzeige, Kamera-Pedestal-Anhebung, Beleuchtung, Audio, Teleprompter, Engineering-Talkback/IFB, Hintergrundmonitor und -anzeige oder Chroma-Keying . All dies sei, so der Hersteller, mit der Quicklink Bridge auch per Fernsteuerung von jedem Ort der Welt aus möglich, ohne komplizierte Netzwerkkonfigurationen vornehmen zu müssen und liefere so ein ungekanntes Maß an Flexibilität für Remote-Produktionen. Die vier unabhängigen Audio-Vorverstärker an Bord ermöglichen zudem die vollständige Kontrolle über die Mikrofoneingänge. Die Maxine Eye Contact-Funktion stellt sicher, dass die Protagonisten so wirken, als würden sie direkt in die Kamera schauen, selbst wenn sie externe Monitore betrachten oder Notizen lesen. Die Video Noise Reduction entfernt Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen, während Details erhalten bleiben.