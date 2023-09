IBC 2023: Fujifilm verbessert Videofeatures bei Mittelformatkamera GFX100 II

Fujifilm denkt bei der neuen digitalen Mittelformatkamera GFX100 II ans Bewegtbild und zeigt auf der IBC 2023 auch die neuen Video-Features der Kamera.

Die neue GFX100 II ist mit dem ebenfalls neuen GFX 102 Megapixel CMOS II HS-Sensor und dem X-Prozessor 5 ausgestattet, der die Verarbeitung der Sensorinformationen im Vergleich zum Vorgängermodell um das Doppelte beschleunigen kann. Dadurch ist unter anderem ein schnellerer Rolling Shutter-Readout möglich, was Video-Anwendungen deutlich erleichtert. Dabei bietet die GFX100 II interne 4K-Videoaufnahmen in 10 Bit 4:2:2 mit bis zu 60p und ist so die erste GFX-Kamera, die die Aufzeichnung von 8K-Videos bis 30p unterstützt. Die Aufnahme erfolgt auf SD- oder CFexpress Typ B-Medien mit einer Bitrate von bis zu 720 Mbps. Für die Aufnahme in Apple ProRes HQ, Standard oder LT muss man allerdings auf CFexpress-Karten zurückgreifen. Neben den gängigen 16:9- und 17:9-DCI-Formaten kann man auch 8K mit einem Seitenverhältnis von 2,76:1 und einer Auflösung von 8.192 x 2.968 Pixeln aufzeichnen. Hier beträgt die Bildrate allerdings maximal 24p.

Das Kameragehäuse misst etwa 15 x 12 x 10 cm und wiegt je nach Konfiguration etwa 1 Kilogramm. Es verfügt über einen Ethernet-Anschluss sowie HDMI Typ A- und USB-C-Anschlüsse. Über USB-C kann man eine externe SSD als Speichermedium für alle Formate anschließen.