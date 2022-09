Film & TV Kamera Award: Das sind die Gewinner!

Im Anschluss an den cineCongress wurden gestern in der HFF München der Film & TV Kamera Awards 2022 in den Kategorien Kamera, Objektive, Licht, Ton sowie Grip und Zubehör vergeben. Dies sind die Gewinner!

Gewinner in der Kategorie Kamera: ARRI ALEXA 35

Gewinner in der Kategorie Objektive: Schneider Kreuznach ISCO4all

Gewinner in der Kategorie Licht: Dedo Weigert Lightstream Parallel Licht

Gewinner in der Kategorie Ton: Shure Axient Digital ADX5D

Gewinner in der Kategorie Grip und Zubehör: Cinetica Nu.tron

Wir gratulieren den Gewinnern!