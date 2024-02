Film & TV Kamera Award 2024: die Nominierungen (5)

Shortlist Grip

Der Film & TV Kamera Award zeichnet in den Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör die wichtigsten Innovationen der Branche im abgelaufenen Jahr aus. Die Preisverleihung ist am 28. Februar auf dem CiNECongress in der Kleinen Olympiahalle München. Wir setzen unsere Auswahl der Nominierungen fort mit der Shortlist in der Kategorie Objektive!

MovieBird MB 50 XL

Der MovieBird MB 50 ist ein Teleskop-Kamerakran für hohe Stützlasten bis zu 80 Kilogramm und einer Reichweite von 15 Metern. Das hintere Ende des Krans ist mit 2,6 Metern sehr kurz, was die Manövrierbarkeit an engen Sets erhöht und einen steileren Neigungswinkel bis zu 53 Grad ermöglicht. Die selbstfahrende Basis ermöglicht es einer einzelnen Person, den Kran am Drehort auf jede gewünschte Position zu fahren.

Movietech Giszmo Jib

Mit dem Giszmo Jib hat die Firma Movietech einen modularen Jib-Arm mit teleskopierbarem Frontelementen vorgestellt, die drei unterschiedliche, veränderbare Armlängen zwischen 0,5 und 2,53 Metern ermöglichen. Das Frontelement lässt sich um 40 Zentimeter teleskopieren. Der Gewichtsarm kann mit einer Handkurbel um bis zu 33 Zentimeter ausgefahren werden. Der Giszmo Jib hat starke Bremsen in allen Bewegungs-Achsen, Hard-Coat-Oberflächen und spielfreie Verbindungen zwischen alle Segmenten.

Panther X-Type