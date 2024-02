Film & TV Kamera Award 2024: die Nominierungen (4)

Shortlist Ton

Der Film & TV Kamera Award zeichnet in den Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör die wichtigsten Innovationen der Branche im abgelaufenen Jahr aus. Die Preisverleihung ist am 28. Februar auf dem CiNECongress in der Kleinen Olympiahalle München. Wir setzen unsere Auswahl der Nominierungen fort mit der Shortlist in der Kategorie Objektive! Røde Wireless Pro

Røde ist ein Pionier der äußerst kompakten Audiofunkstrecken im 2,4 GHz Bereich. Mit einem eigenen Codec, 128-Bit-Verschlüsselung und einer Latenz von nahezu Null liefert das Gerät einen stabilen Ton auf bis zu 250 Meter Entfernung. Jetzt kann der Sender zusätzlich in 32 Bit Floating Point Technik 40 Stunden lang aufnehmen und so den Originalton bei einer gestörten oder zu leisen Übertragung retten. Besondere Einstellungen, wie die Verwendung von Timecode, werden über eine Smartphone App vorgenommen.

Sennheiser EW-DP

Mit neuester Digitaltechnik und zuverlässiger UHF-Übertragung ermöglicht EW-DP neue, zeitsparende Workflows. Das volldigitale drahtlose Mikrofonsystem zeichnet sich durch ein portables Design-Konzept und besondere Audioqualität aus und wurde speziell für Filmemacher, Content Creators und Broadcaster entwickelt. Das Herzstück des Systems ist ein kompakter, intuitiv bedienbarer digitaler Empfänger. Durch Funktionen wie Bluetooth-Synchronisation und Steuerung über die Smart Assist App lässt sich am Set wertvolle Zeit sparen. Insgesamt sind Sender und Empfänger in neun unterschiedlichen Frequenzbändern zwischen 470,2 und 1799,8 MHz lieferbar.

Sound Devices A20-Nexus Go

Der drahtlose True-Diversity-Empfänger A20-Nexus Go von Sound Devices wird mit vier Empfängerkanälen geliefert und kann per Softwarelizenz auf sechs und acht Kanäle erweitert werden, ohne dass dafür zusätzliche Hardware benötigt wird. Der Empfänger arbeitet in einem großen UHF-Frequenzbereich von 169 bis 1.525 MHz. Die Verstärkungseinstellungen der Sender können am A20-Nexus Go Empfänger vorgenommen werden. Der Tonmeister muss also nicht mehr am Bodysender der Talents hantieren. Über NexLink lassen sich die Funktionen der Sender fernsteuern, mit AutoAssign kann man nach sauberen Frequenzen suchen und die Sender automatisch darauf einstellen.

Tascam Protacapture X6