Film & TV Kamera Award 2024: die Nominierungen (2)

Shortlist Licht

Welche Innovationen in den Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör haben am Set den stärksten Eindruck hinterlassen? Das war das Kriterium für eine Nominierung für die Film & TV Kamera Awards 2024, die wir in diesen fünf Kategorien am 28. Februar auf dem CiNECongress in der Kleinen Olympiahalle München verleihen. Heute bringen wir die Shortlist der Nominierungen in der Kategorie Licht, wo sich im vergangenen Jahr einiges getan hat!

Aputure Electro Storm CS15

Mit dem Electro Storm CS15 bringt Aputure eine COB LED Punktleuchte auf den Markt, die in die Domäne der HMI-Scheinwerfer eindringt, denn die CS15 ist in ihrer Lichtleistung mit einem 1,8 kW HMI-Scheinwerfer vergleichbar. Mit fünf verschiedenen LEDs in RGBWW erreicht die Leuchte eine hohe Farbqualität im Bereich von 2.000 bis 10.000 Kelvin. Zum Abführen der Wärme wird ein Flüssigkeitskühlsystem verwendet. Vorsätze mit Aputure und Bowens Mount können verwendet werden. Es gibt Reflektoren mit Abstrahlwinkeln von 20, 35 und 50 Grad sowie einen Fresnel-Vorsatz. Gedimmt wird mit Pulsweitenmodulation und einem flimmerfreien Hochgeschwindigkeitsmodus. Über 48-V-Anschlüsse kann die Leuchte auch aus Batterien gespeist werden. Sie ist staub- und wasserdicht nach IP65. Es gibt umfangreiche Steuerfunktionen und vorprogammierte Effektprogramme.

ARRI Skypanel X

Das Skypanel X ist eine modulare Flächenleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 800 W, die sich einzeln (X21, 800 W), doppelt (X22, 1.600 W) oder dreifach (X23, 2.400 W) in einer Halterung kombinieren lässt. Die LED Cluster bestehen aus sechs verschiedenen Farben für ein volles Farbspektrum. Flickerfreies Dimmen ist möglich. Die Leuchte ist wetterfest nach dem IP66-Standard und über einem Adapter mit dem SkyPanel S60-C Zubehör kompatibel. Sie hat eine eingebaute drahtlose Fernsteuerung, DMX-Anschlüsse und vorprogrammierte Lichteffekte. Der HyperOptic Vorsatz mit 72 Linsen bündelt das Licht trotz der rechteckigen Bauform zu einem runden Lichtkegel mit einem Abstrahlwinkel von 11 Grad.

Caligri Airtube 800

Die Airtube 800 ist eine aufblasbare Textilröhre, die als Softbox benutzt wird. Als Leuchtmittel werden auf der einen Seite der Airtube LED Röhren angebracht, die durch die Airturbe hindurch auf der Diffusorseite ein weiches Licht abstrahlen. Ähnliche Softbox Vorsätze hat es schon für HMI-Leuchten gegeben. Durch die Verwendung von LED-Röhren lassen sich nun auch durchgehende Lichtquellen bis zu 8 Meter Länge bei gleichmäßiger Ausleuchtung realisieren.

DOP Choice / Lightbridge Snap Bridge

Snap Bridge ist ein schnell aufspannbarer flacher Textilschirm von DOP Choice mit einem Durchmesser von 1,5 Metern, der auf der einen Seite weiß reflektierend und auf der anderen Seite schwarz beschichtet ist. Im Zentrum wird ein Reflektor von Lightbridge der Stärke 2 oder 3 befestigt. Mit einer gerichteten Lichtquelle kann so gleichzeitig ein Key- und Fill-Light mit nur einer Einheit erzeugt werden. Durch den flachen Schirm ist diese Anordnung äußert platzsparend. Durch den Wechsel der weißen und schwarzen Seite des Schirms und der Stärke des Reflektors lässt sich sehr unterschiedliches Licht erzeugen.

Kino Flo Mimik 120

Kino Flo Mimik ist ein LED-Beleuchtungssystem für Virtual Production in LED-Volumes, das durch die Bildinhalte der LED-Wall gesteuert wird und so ein entsprechendes Licht für den Vordergrund erzeugt. Dazu wird eine patentierte Technologie genutzt, die ein Video RGB-Signal in die fünf Farben Warmweiß, Kaltweiß, Rot, Grün und Blau aufteilt und diese Lichtanteile entsprechend dem Videohintergrundsignal synchron für die Vordergrundbeleuchtung nutzt. Während der Bildschirm eines LED Volumens 800 bis 1.200 Nits Leuchtstärke hat, kann Mimik bis zu 10.000 Nits erzeugen und so den nötigen Output für die Vordergrundbeleuchtung.

Nanlux Evoke 2400B

Der Nanlux Evoke 2400B ist ein starker LED COB Punktlichtscheinwerfer mit einer Lichtleistung, die einem 4 kW HMI-Scheinwerfer entspricht. Dabei ist die Leistungsaufnahme nur 2.400 Watt. Die Bi-Color Lichtquelle hat eine Grün/Magenta Korrektur, um eine gleichbleibende Lichtqualität beim Verändern der Farbtemperatur zu gewährleisten. Das Dimmen von 0 bis 100 Prozent erfolgt flickerfrei. DMX-Steuerung ist möglich, ebenso wie drahtlos und kabelgebundene Steuerung. Die Leuchte erfüllt den IP-55-Standard und ist somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Sie ist kompatibel mit NL-Mount-Zubehör. Ein Vorschaltgerät ist erforderlich.

Der Film & TV Kamera Award wird am Mittwoch, dem 28. Februar 2024 auf dem cineCongress in der Kleinen Olympiahalle in München feierlich verliehen. Mit Deinem kostenlosen Ticket zur LEaT X CiNEC hast Du automatisch Zugang zum CiNECongress vor Ort!