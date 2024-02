Film & TV Kamera Award 2024: die Nominierungen (3)

Shortlist: Objektive

Der Film & TV Kamera Award zeichnet in den Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör die wichtigsten Innovationen der Branche im abgelaufenen Jahr aus? Die Preisverleihung ist am 28. Februar auf dem CiNECongress in der Kleinen Olympiahalle München. Heute: die Shortlist der Nominierungen in der Kategorie Objektive!

Atlas Mercury

Atlas Lens hat mit dem Mercury-Objektivsatz sechs anamorphotische Full-Frame Objektive mit dem Faktor 1.5 auf den Markt gebracht. Durch spezielle Beschichtungen und eine gewisse chromatische Aberration ist es dem jungen Unternehmen gelungen, seinen Objektiven eine besondere Abbildungsleistung und einen entsprechenden Look zu verleihen. Die Bilder sind von besonderen Flare-Effekten gekennzeichnet.

Free Lensing Tilt Shift System

Das Free Lensing Tilt-und-Shift-System ist ein Tilt-und-Shift-Adapter mit mehr Verstellmöglichkeiten als es jemals zuvor auf dem Markt gegeben hat. Jedes PL- oder LPL-Objektiv, egal ob Festbrennweite oder Zoom bis zu einem Gewicht von 4 Kilogramm, kann mit dem Adapter eingesetzt werden. Das System besteht aus einem Balken mit Shift-und-Tilt-Verstellmöglichkeiten, der nach Abnahme der Kameraobjektivfassung direkt auf die Kamerafront montiert wird. So entsteht der notwendige Raum zwischen Sensor und Objektiv für die Verstellmöglichkeiten. Zur Zeit sind Anschlüsse für die ARRI ALEXA Mini und , Mini LF, ARRI Alexa 35, Sony VENICE 1 & 2, Red V-RAPTOR XL, V-RAPTOR und DSMC2 verfügbar. Die manuellen Verstellmöglichkeiten können optional auch über Motore ferngesteuert werden.

Fujinon HZK 25-1000mm Box-Zoom

Das Fujinon 25-1000mm Zoom-Objektiv hat die längste je in einer Serien-Boxoptik realisierte Brennweite für Super-35-Kameras. Mit einem einschwingbarem optischen Expander können auch Vollformat-Kameras verwendet werden. Bei beiden Sensortypen haben die entsprechenden Brennweiten die gleichen Bildwinkel. Eine integrierte Bildstabilisierung unterdrückt unerwünschte Bewegungen des Objektivs.

Leitz Hugo

Der Hugo-Objektivsatz von Leitz basiert auf den bekannten Leica M Highspeed-Objektiven, und nachdem der 0.8-Objektivsatz ein Erfolg war, hat man nun die Objektive neu gefasst und auf 10 Brennweiten erweitert. Dabei ist ein kompakter, leichtgewichtiger Objektivsatz entstanden, bei dem alle Brennweiten einen Frontdurchmesser von 95 mm haben und die Blenden- und Fokusringe an jeweils identischen Position liegen. Trotzdem ist der Objektivsatz nicht übermäßig groß und schwer geraten.

Modul 8 Tuner

Der Tuner ist ein Objektiv-Zwischenadapter-System, das mit optischen Elementen veränderbare Aberrationen in den Strahlengang eines vorgeschalteten Objektives einbringt. Es lassen sich auch Fehler wie Koma und Astigmatismus hinzufügen, um so mit den modernen Hochleistungsobjektiven den Vintage-Look von bekannten Objektivsätzen wie Super Baltar oder Canon K-35 zu imitieren. Dabei lässt sich die Stärke der Veränderungen durch Drehen eines skalierten Einstellrings verändern. Entwickelt wurden diese Adapter von Modul 8, einem Zusammenschluss von Objektiv-Designern und -Konstrukteuren, darunter Iain A. Neil, Michael Thomas und Jim Elias.

