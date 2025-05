Film & TV Kamera 6.2025: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

Braun ist die Farbe der Dummheit.

Diesen Satz habe ich mir nicht etwa selbst ausgedacht, sondern er stammt aus einem Buch der Autorin Eva Heller. Sie hat nicht nur den in den 1980er Jahren von Xaver Schwarzenberger verfilmten Erfolgsroman „Beim nächsten Mann wird alles anders“ verfasst, sondern hatte auch zeitweise eine Professur für Kommunikationspsychologie an der Hochschule der Künste in Berlin.

Ihre prägnante Aussage ist dann auch so ziemlich das Einzige, was mir von der Recherche für die Hausarbeit „Wesen und Herkunft der Farben“ während meines Photoingenieur-Studiums in Köln (damals tatsächlich noch mit „Ph“ geschrieben) im Gedächtnis geblieben ist.

Hätte ich mich also nur auf den Satz über die Farbe der Dummheit verlassen müssen, so wäre der „Setwissen“-Artikel in diesem Heft, den Sie ab Seite 8 lesen können, wohl ziemlich kurz ausgefallen. Aber wie es mit halbverschüttetem Wissen eben so ist: Manchmal muss man nur ein wenig an der Oberfläche kratzen und im Nu kehrt all das, was man vergessen glaubte, zurück.

Das ist auch eines der Ziele, die wir mit unserer neuen Rubrik verfolgen. Wir wollen Wissen bieten, das uns bei unserer Arbeit weiterbringt. Vieles wird manchen nicht neu sein. Dann erinnern wir gern an Bekanntes, was ja auch durchaus ein Impuls sein kann, sich mit der Materie, die wir hier im Heft nicht bis in jedes Detail ausbreiten können, je nach Interesse noch ausführlicher zu beschäftigen.

Ich fand es jedenfalls spannend, noch einmal tief in die Farbmetrik einzutauchen und mich dabei an all das zu erinnern, was ich eigentlich noch wusste. Gerade wenn es um HDR geht – und damit werden wir uns in der kommenden Ausgabe 7–8.2025 ausführlich beschäftigen – ist solides Grundlagenwissen wirklich hilfreich.

Welche Themen würden Sie gern im „Setwissen“ behandelt sehen? Geben Sie uns Bescheid! Die Wege in die Redaktion sind kurz: Wir sind nur ein Telefonat oder eine E-Mail entfernt.

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur

Ausgabe 6.2025

FOKUS

Editorial

Drei Fragen an … Lutz Westphal aus Hamburg

Lutz Westphal aus Hamburg Setwissen: Farbmetrik

AT WORK

Unendliche Chancen DoP Marcus Kanter berichtet über das visuelle Konzept für „Parallel Me“, herausfordernde Produktionsländer,

IM TEST

Pixelpower Mit der URSA Cine 12K LF hat Blackmagic Design eine Kamera entwickelt, die mit RGBW-Sensor und

HANDS-ON

Zwei Sender, eine Technik Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen bei der Live-Übertragung des NDR vom evangelischen Kirchentag.

AUF EINEN BLICK

NAB Show 2025

Menschen & Branche

FESTIVAL

Festival gegen den Rückschritt Angesichts zunehmenden globalen Drucks von Rechts und einem Kulturkampf hin zum Untertanengeist stehen IFFF-Festivalleiterin Maxa Zoller und ihr Team kämpferisch auf Seiten des Fortschritts.

Angesichts zunehmenden globalen Drucks von Rechts und einem Kulturkampf hin zum Untertanengeist stehen IFFF-Festivalleiterin Maxa Zoller und ihr Team kämpferisch auf Seiten des Fortschritts. Übergangsjahr in Oberhausen Trotz politischer Spannungen im Vorfeld und anhaltender Debatten blieben die 72. Oberhausener Kurzfilmtage ihrem Kern treu und widmeten sich dem Kurzfilm als ästhetischem Experimentierfeld.

DIALOG