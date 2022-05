Film & TV Kamera 6.2022: Das neue Heft ist da!

das Miteinander kommt allmählich wieder in Schwung. Die BSC Expo in London und die NAB Show in Las Vegas waren im April die ersten großen Branchentreffs, die halbwegs wie gewohnt über die Bühne gehen konnten. Halbwegs unter anderem deshalb, weil die Besucherzahlen der langen Corona-Unterbrechung wegen noch längst nicht wieder da sind, wo sie 2019 noch waren. Und trotz aller Freude über die allmähliche Rückkehr in ein einigermaßen normales Leben ist immer noch Vorsicht geboten, denn wie man hört, ist längst nicht jeder gesund von den beiden Veranstaltungen heimgekehrt.

Doch auch die Bedeutung der Messen selbst scheint einem gewissen Wandel unterworfen zu sein. Weil es eben keine Messen gab, auf der man Neuheiten präsentieren konnte, hat sich die Vorstellung von wichtigen Neuentwicklungen in der Branche von den Messeterminen entkoppelt. In Las Vegas beispielsweise gab es merklich weniger über Neuheiten zu berichten als in den Vorjahren. Trotzdem haben wir für Sie in unserem NAB-Special eine Menge spannender Technologie-Innovationen zusammengestellt, die Sie ab Seite 42 finden können.