Film & TV Kamera 5.2022: Das neue Heft ist da!

nur zu gerne hätten wir auf der Titelseite dieser Ausgabe die erste Frau präsentiert, die den Oscar für die beste Kamera gewonnen hat. Die Chancen dafür standen so gut wie lange nicht. Denn in der mittlerweile 94 Jahre währenden Geschichte der Academy Awards gab es erst zwei Frauen unter den Nominierten für die beste Kamera: 2018 war es Rachel Morrison für „Mudbound“ und in diesem Jahr eben Ari Wegner für ihre Bildgestaltung bei Jane Campions Western- drama „The Power of the Dog“.

Gegen Greig Fraser und seine fantastische Kameraarbeit bei „Dune“ zu verlieren, ist sicher keine Schande. Dennoch müssen wir weiter darauf warten, dass sich die steigenden Zahlen an Kamerafrauen auch bei den bedeutenden Awards bemerkbar machen. Das ist ein Thema, das die Kamerafrau Ulrike von Au, die in dieser Ausgabe unsere Drei Fragen beantwortet, in ihrem Beitrag ebenfalls anspricht.

Für sie ist es wichtig, dass nicht nur vereinzelte, sondern eine Vielzahl an talentierten Kamerafrauen in der Branche sichtbar werden. Es sei, so sagt sie, „längst an der Zeit, die zum Teil sehr konservativen Strukturen in der Filmbranche aufzubrechen.“ Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wir freuen uns jedenfalls auf den Tag, an dem das Geschlecht einer Person hinter der Kamera keine Nachricht mehr ist.

Mit Ari Wegner auf dem Cover und dem Bericht über die Dreharbeiten von „The Power of the Dog“ ab Seite 16 widmen wir uns in diesem Heft einer ausgesprochenen US-Großproduktion. Das haben wir in der Vergangenheit nur selten getan, wollen aber zukünftig noch öfter über den Tellerrand unseres deutschsprachigen Verbreitungsgebiets und insbesondere über den Atlantik schauen: ein bisschen Hollywood-Glamour schadet nie!

Ansonsten erfahren Sie in dieser Ausgabe unter anderem, wie es DoP Felix Korfmann gelang, unverbrauchte Bilder aus Island mitzubringen, welche Erfahrungen der NDR mit Mobilfunk- Technologie bei der Live-Übertragung von Sportereignissen machte und welche Erkenntnisse DoP Moritz Mössinger bei seiner Suche nach einer Film-LUT gewonnen hat. Außerdem haben wir Canons neues DSLM-Flaggschiff EOS R3 in der Praxis getestet. Viel Spaß beim Lesen!