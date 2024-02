Erich Fitz verstorben

Die Filmbranche muss Abschied von Erich Fitz nehmen. Der Gründer von Panther und Erfinder des elektro-mechanischen Kamera-Dollys starb am 6.2.2024 im Alter von 81 Jahren.

Schon im Alter von nur 8 Jahren wollte Erich Fitz bewegte Bilder schaffen, die starke Emotionen auslösen. Nach seiner Zeit bei ARRI, wo er in der Kameramontage viel Wissen über Kameras sammelte, begann er als Kameraassistent, später dann als Kameramann zu arbeiten. 1982 entwickelte Erich Fitz mit dem Panther Dolly den weltweit ersten computergesteuerte Kamera-Dolly, der sich in der Branche rasch durchsetzte: Bereits ein Jahr später wurde er auf großen Produktionen wie „Die unendliche Geschichte“ eingesetzt. Im Jahr 1990 wurde Erich Fitz für diese Erfindung mit einem technischen Oscar ausgezeichnet. 2012 übergab er die Leitung des Unternehmens an seinen Sohn Andy Fitz, der seither an den Erfolg seines Vaters anknüpft. Erich Fitz genoss von da an seinen wohlverdienten Ruhestand und konnte viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Am 06.02.2024 ist er im Beisein der Familie im Alter von 81 Jahren friedlich verstorben. Die Filmwelt wird ihn und seine technischen Pionierleistungen vermissen. Auch wir bei Film & TV Kamera sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie.