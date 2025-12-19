Drehschluss für 2025!

Liebe Film- & Medienschaffende,

wir arbeiten in einem Geschäft, in dem Tempo und geistige Beweglichkeit Grundvoraussetzung sind. Vielleicht gehen deswegen in letzter Zeit die Jahre unglaublich schnell vorüber. Denn gefühlt gestern, doch schon vor gut zwölf Monaten schrieb ich an dieser Stelle über Optimismus, den ich seinerzeit für wichtig und wünschenswert hielt. Das gilt heute fast noch mehr, denn man könnte meinen, die schlechten Nachrichten hätten sich verabredet, nur noch gesammelt aufzutreten und im Fünf-Minuten-Takt an unsere Haustür zu klopfen: 140 Stellen gehen bei ARRI verloren, Netflix kauft Warner, die Filmförderung kommt nicht vom Fleck und in den Bergen liegt nicht genug Schnee.

Doch wenn uns dieses Jahr eines gezeigt hat, dann dass Veränderung nicht ausschließlich eine Zumutung sein, sondern Richtung weisen kann. Für Film + TV Kamera war 2025 insofern besonders wichtig, denn mit unserem Relaunch haben wir unser Engagement neu gefasst, unserer Branche Orientierung, Einordnung und Inspiration noch klarer und zeitgemäßer zu bieten. Gemeinsam mit euch wollen wir trotz aller Turbulenzen zuversichtlich nach vorn blicken.

Wir gehen über Weihnachten und Neujahr in eine kleine Winterpause und melden uns wieder am 6. Januar. Habt ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr – wir sehen uns dort!

Euer

Uwe Agnes

Chefredakteur