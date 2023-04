Canon wertet PTZ-Kameras mit mit Auto Tracking und Auto Loop auf

Canon erweitert die Funktionalität seiner PTZ-Kameras mit zwei neuen Apps, die über das Add-On Applications System verfügbar sind und neue Funktionen für die Videoproduktion erlauben.

Canon hat die Funktionalität seiner PTZ-Kameras um zwei neue Apps ergänzt, die über das Add-On Applications System verfügbar sind. Die Canon Auto Tracking App RA-AT001 und die Auto Loop App RA-AL001 bieten neue Funktionen für die Videoproduktion. Außerdem wurde ein Firmware-Update veröffentlicht, das die Benutzerfreundlichkeit der PTZ-Kameras verbessern soll. Die beiden Apps wurden erstmals im Januar angekündigt und zusammen mit der CR-N700 vorgestellt. Die kostenpflichtigen Apps sind einfach zu konfigurieren und bieten zusammen mit der 4K-Kameratechnologie von Canon eine ideale Lösung für ein breites Spektrum von möglichen Einsatzszenarien.

Die neue Auto Tracking App steuert den Antriebsmechanismus der Canon PTZ-Kameras und ist in der Lage, Personen im Bild automatisch zu verfolgen, ohne manuell eingreifen zu müssen. Die visuelle Analyse hierfür erfolgt in der Kamera, was zu einer schnelleren und präziseren Verfolgung führt. Die Auswertung lässt sich auf verschiedene Blickwinkel in verschiedenen Geschwindigkeiten festlegen, von langsamer bis zügiger Bewegung. Die Firmware wird die Auto Tracking App mit einer breiteren Palette von PTZ-Modellen kompatibel machen.

Die Auto Loop App wird hingegen zunächst nur für die CR-N500, CR-N300 und CR-X300 verfügbar sein und ermöglicht diesen Kameras, einer vorprogrammierten, automatischen Schwenk-/Neige-/Zoom-Bewegung zu folgen, auch hier, ohne dass manuell eingegriffen werden müsste. Die App bietet mit Loop oder vorwärts und rückwärts zwei Bewegungsmuster sowie eine Anpassung der Start- Stopp-Beschleunigung/Verzögerung, um eine manuelle Kamerabewegung zu simulieren. Die Funktionen lassen sich leicht über einen einzigen Bildschirm programmieren, auf dem die Positions- und Richtungsvorgaben sowie die Geschwindigkeit der Bewegung und die Dauer der Pause an jeder Position definiert werden.

Das Firmware-Update steht kostenlos ab Mitte Mai 2023 auf der Support-Seite von Canon zur Verfügung. Die beiden neuen Apps sollen ab Mitte 2023 verfügbar sein. Für ihre Nutzung wird eine einmalige Gebühr fällig. Die unbefristete Dauerlizenz für die Canon Auto Tracking App RA-AT001 kostet 1.200 Euro, für die Auto Loop App RA-AL001 werden 800,00 Euro fällig.