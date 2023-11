Canon bringt Hybrid-Optik RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

Drei neue RF-Optiken von Canon

Insgesamt stellt Canon drei neue RF-Optiken vor. Das sicherlich interessanteste für die filmende Zunft ist das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z. Es bildet nämlich das erste Objektiv einer neuen Hybrid-Serie. Was es kann und für wen es geeignet ist, zeigen wir.

(Bild: Sven Kubeile)

Bereits vor einer guten Woche konnten wir uns die neuen RF-Optiken von Canon im Krefelder Headquarter anschauen. Dabei gab es gleich drei Optiken, die Canon heute vorstellt: das RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM, das RF 200-800mm F6.3-9 IS USM und das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z. Das RF-S 10-18 ist dabei ein günstiges Ultraweitwinkel-Zoom für APS-C. Auch das 200-800 ist eine vergleichsweise günstige Optik und soll die richtige Wahl für Tier- und Sportfotografie sein.

Völlig neu und für unsere Branche besonders interessant dürfte das Canon RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z sein. Mit dieser Optik eröffnet der Hersteller eine neue Objektiv-Kategorie, denn das 24-105 ist ein Hybrid-Zoom. Das bedeutet, es ist gleichermaßen für unterschiedliche Zielgruppen und Verwendungszwecke geeignet. So ist die Linse einerseits für die filmende Zunft gedacht, aber auch für Profi-Fotografen und alles dazwischen. Der Grundgedanke beim Brennweitenbereich ist, den Umfang eines 24-105-Zooms mit der Lichtstärke eines 24-70 (F2.8) zu verbinden. Dabei verspricht Canon eine besonders hohe optische Leistung, die deutlich von bestehenden Optiken wie dem 24-105 abgehoben ist. Sowohl Filmerinnen als auch für Fotografen dürfen sich über einen optischen Bildstabilisator und einen schnellen USM-Autofokus freuen.

https://youtu.be/ZArxLRa7P4A

Der Hybrid-Gedanke

Ein Hinweis auf die Videofeatures befindet sich nah am Mount des Objektivs. Denn dort ist ein manueller Blendenring untergebracht. Die neue Optik besticht nicht nur durch ihre hohe Lichtstärke und den großen Zoombereich, die bereits für Foto-Profis sehr wertvoll sind. Ein weiteres Highlight sind die Zahnkränze an Zoom- und Blendenring, an denen die optionalen Servo-Zoom-Motoren PZ-E2 und PZ-E2B angebracht werden können. Der PZ-E2B stellt dabei eine Version mit 20-Pol-Anschluss für diverse Hinterkamerabedienung dar. Damit lässt sich das Hybrid-Zoom hervorragend in Video-Workflows integrieren. Nebenbei ist es parfokal und in Sachen Farben an die Canon Cine-Optiken angepasst. Eine Fernsteuerung des Zooms ist ebenfalls über Canon Apps möglich.

Auch für den Hersteller ist es noch spannend, wie und wobei genau die Optik eingesetzt wird. Vorstellbar sind aber die Anwendungen Hochzeits-, Reportage- und Pressefotografie, sowie für Videoproduktionen wie ENG, Corporate Video, Live-Produktionen und szenische Drehs.

Preise und Verfügbarkeiten

Das RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM wird ab Dezember für 399€ erhältlich sein. Ebenfalls ab Dezember ist das RF 200-800mm F6.3-9 IS USM für 2499€ zu haben. Das RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z wird für 3599€ im Dezember erhältlich sein. Die Power Zoom Adapter werden ab März 2024 verfügbar sein und sollen dann 1199€ (PZ-E2) und 1599€ (PZ-E2) kosten.