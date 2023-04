BVFK entwickelt eigene Gefährdungsbeurteilung

Sicher arbeiten im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung

Der Bundesverband der Fernsehkameraleute (BVFK) e.V. hat eigene Gefährdungsbeurteilungen als Standard entwickelt. Diese kamen im Rahmen der Qualifizierungsveranstaltung Teamkoordinator/in nach BVFK-Standard am 16. März 2023 in Berlin erstmalig zur Anwendung.

Der BVFK hat im Rahmen seiner Arbeit bereits seit 2015 wichtige Standards gesetzt. Dabei wurden für unterschiedliche Felder, die sich rund um die Arbeit, Qualifikation, oder Bezahlung von Fernsehkameraleuten ergeben, konkrete, auf diese Berufsgruppe zugeschnittene Standards formuliert. Dazu gehören beispielsweise das Berufsbild, die BVFK-Bildungsempfehlung, die BVFK-Honorarstandards, die Merkmale der selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit sowie die Qualifizierung zur Teamkoordinatorin oder zum Teamkoordinator nach BVFK-Standard, um nur einige zu nennen. Gerade bei Letzterem spielt das Thema Fachkunde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aller am Set Mitwirkenden eine große Rolle. Die neuen BVFK-Gefährdungsbeurteilungen wurden beim Lehrgang Teamkoordination nach BVFK-Standard am 16. März 2023 in Berlin erstmalig vorgestellt.

Eigene Beurteilung

Um bei dem Beispiel Teamkoordination zu bleiben, gehört es vor Ort jeweils zu deren Funktion, unter anderem eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Bisher hat sich der BVFK dabei nur nach den Fachinformationen der Berufsgenossenschaften gerichtet. Nun hat er eigene Gefährdungsbeurteilungen entwickelt, die genau auf die Arbeitswelt der Fernsehkameraleute mit deren spezifischen Gefährdungen abgestimmt sind. Die BVFK-Standards zum Teamkoordinator genießen schon seit einiger Zeit über den BVFK hinaus große Akzeptanz. Einige Sender und Produzenten machen bereits heute die Qualifizierung zum Teamkoordinator zur Bedingung. Eine entsprechende Fachkunde ist gesetzlich ohnehin vorgeschrieben. Mit dem Befähigungsnachweis zum Teamkoordinator nach BVFK-Standard hat man diese, und mit den BVFK-Gefährdungsbeurteilungen kann jeder mit dieser Qualifikation und können alle BVFK-Mitglieder von diesen Standards im Rahmen ihrer selbstständigen Tätigkeit profitieren.

BVFK-Vorsitzender Frank Trautmann dazu: „Wir haben im Verband schon länger überlegt, eigene Gefährdungsbeurteilungen zu entwickeln. Wenn es die Sender in der Vergangenheit gemacht haben, warum dann nicht auch wir? Der große Zuspruch, der uns dabei gerade bei den Schulungen zum Teamkoordinator auch von außerhalb des Verbandes entgegenschlägt, war sicherlich eine zusätzliche Motivation. Bei unseren Gefährdungsbeurteilungen handelt sich um genaue Ergänzungen zu den schon existierenden Richtlinien der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), die auf unseren Beruf abgestimmt sind und damit auch unsere spezielle Erfahrung und Einschätzungen beinhalten.“ Dabei werden die Gefährdungen, die bei den Tätigkeiten als Fernsehkameramann oder Fernsehkamerafrau entstehen, in Kategorien erfasst, aus denen sich tätigkeitsspezifische Faktoren ergeben. Zu diesen wiederum werden Maßnahmen zur Verhinderung und Prävention von Unfällen, die aus diesen Gefährdungen entstehen können, vorgeschlagen. Grundlage der Zusammenstellung sind die entsprechenden Fachinfor- mationen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft VBG sowie eigene Erfahrungen und Einschätzungen. Die Maßnahmen wurden von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz geprüft und für ausreichend befunden.