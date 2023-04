Blackmagic Design präsentiert URSA Mini Pro 12K OLPF

Blackmagic Design stellt auf der NAB 2023 die Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF vor. Die Kamera verfügt über einen hochleistungsfähigen optischen Tiefpassfilter (OLPF), der den 12K-Super-35-Sensor optimiert und störende Artefakte wie Moiré-Effekte und Aliasing reduziert.

Auf der NAB 2023 präsentiert Blackmagic Design die Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF, die mit einem leistungsstarken optischen Tiefpassfilter (OLPF) den 12K-Super-35-Sensor optimiert und unerwünschte Artefakte wie Moiré-Effekte und Aliasing minimiert, während, so Blackmagic Design, Farben und wichtige Bilddetails erhalten bleiben. Die Kamera verfügt über einen 12.288 x 6.480 12K-Super-35-Sensor mit 80 Megapixeln pro Frame und einem Dynamikumfang von 14 Blendenstufen. Darüber hinaus gibt es eine neue Color Science. Die Kamera kann mit 60 fps in 12K, mit 120 fps in 8K und mit bis zu 240 fps in 4K-Super-16 aufnehmen. Die URSA Mini Pro 12K Modelle stehen mit PL-, EF- und F-Mount zur Verfügung, haben interne ND-Filter, duale Recorder für CFast- und UHS-II-SD-Karten und einen SuperSpeed USB-C-Erweiterungsport.

Die Eigenschaften des optische Tiefpassfilter OLPF, insbesondre die Interferenzminimierung und Anti-Aliasing macht die URSA Mini Pro 12K OLPF laut Hersteller besonders geeignet für virtuelle Produktionen, etwa bei Dreharbeiten in LED-Volumes. „Seit Veröffentlichung der Blackmagic URSA Mini Pro 12K haben wir angestrengt an weiteren Verbesserungen der Kamera gearbeitet, um sie für neue Produktionsmethoden wie virtuelle Produktionen mit LED-Videowänden zu rüsten“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Deshalb haben wir viel Zeit und Mühe in die Entwicklung eines optischen Tiefpassfilters gesteckt.“

Die Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF ist ab sofort zum Preis von 6.385 US-Dollar zu haben.