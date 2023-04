Atomos unterstützt Sony Ci Media Cloud

News von der NAB Show 2023

Atomos und Sony haben auf der NAB Show 2023 eine Kooperation angekündigt, die zukünftig einen Ci Media Cloud-Zugriff direkt von Atomos Cloud Studio aus ermöglicht.

Atomos-Produkte werden zukünftig die Sony Ci Media Cloud nutzen können. Eine entsprechende Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen auf der NAB Show 2023 angekündigt. Mit dieser Integration können Nutzer über jedes Atomos CONNECT-Produktes Dateien unabhängig von der Kamera direkt in einen Ordner in ihrem Ci-Arbeitsbereich hochladen. Sobald Dateien in einen Workspace hochgeladen wurden, erstellt Ci automatisch Transcodes und stellt die Dateien für Vorschau, Kommentierung und Überprüfung zur Verfügung. Dateien, Proxies und Clips können direkt von Ci an Postproduktionsteams geliefert werden, um doppelte Dateikopien und redundante Rendervorgänge zu vermeiden. Flexible Zugriffsmodelle, unbegrenzte Nutzer und sichere Dateifreigabewerkzeuge ermöglichen es Produktionen, schnell und einfach neue Teammitglieder zu Projekten hinzuzufügen und nahtlos zusammenzuarbeiten.

Der grundlegende Zugang zur Sony Ci Media Cloud ist über Atomos Cloud Studio kostenlos verfügbar. Für nur 5 US-Dollar oder Euro pro Monat kann man bis zu fünf Atomos CONNECT-Geräte registrieren, die alle in der Lage sind, 1.080P Proxy-Dateien hochzuladen, während sie lokal in Produktionsqualität aufzeichnen.

„Sonys Ci Media Cloud-Plattform ist in hochwertigen Skript- und Film-Workflows fest etabliert“, sagte Trevor Elbourne, CEO von Atomos. „Mit unserer Integration können wir diese umfangreiche Sammlung bewährter Online-Tools einem viel breiteren Publikum zugänglich machen. Wir sehen Atomos Cloud Studio als Eingangstor zu vielen verschiedenen Workflow-Lösungen und freuen uns, unseren Kunden mehr Optionen anzubieten, um ihren Präferenzen gerecht zu werden.“