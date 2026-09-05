AI Dubbing: Wenn KI eine Stimme bekommt

broadcast @ leat con 26

Wie lässt sich künstliche Intelligenz für professionelle Synchronisation und Lokalisierung einsetzen? Alexander Wolf, CEO von SONALAB, zeigt bei der broadcast @ leat con 26, welche Möglichkeiten Voice AI für die Postproduktion eröffnet.

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in unterschiedliche Bereiche der Medienproduktion. Auch für Synchronisation und Lokalisierung entstehen mit Voice AI neue Werkzeuge und Workflows.

Alexander Wolf, CEO von SONALAB, zeigt in seinem Talk im Experience Studio, wie Voice AI bestehende Postproduktions-Workflows unterstützen kann und wie sich künstliche Intelligenz für professionelle Synchronisation und hochwertige Lokalisierungen einsetzen lässt.

Im Mittelpunkt steht dabei die praktische Integration von KI in bestehende Abläufe und die Frage, welche neuen Möglichkeiten sich daraus für Medienproduktion und Lokalisierung ergeben.

Der Talk „AI Dubbing“ findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, von 14:15 bis 14:45 Uhr im Experience Studio der broadcast @ leat con 26 statt.

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