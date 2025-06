35. Deutscher Kamerapreis: Elf Kameraleute und Editoren ausgezeichnet

Gala im WDR-Funkhaus Köln

Bei einer feierlichen Gala wurden am Freitagabend im WDR-Funkhaus in Köln die Preisträgerinnen und Preisträger beim 35. Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet.

„Pralles Leben! Überraschend, neugierig und intensiv“, beschreibt Walter Demonte, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Kamerapreis Köln e. V., die diesjährigen Arbeiten. In einer Bilderwelt, in der Künstliche Intelligenz nahezu alles generieren kann, gewinne das Echte an unschätzbarem Wert.

Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an Jenny Schenk, die als langjährige WDR-Kamerafrau unter anderem aus Washington D.C., Moskau und Nairobi berichtete. Das Kuratorium würdigte sie als Wegbereiterin für viele Kolleginnen und Kollegen und als eine Filmschaffende im besten öffentlich-rechtlichen Sinne.

In den folgenden Kategorien wurden sechs Kameraleute und zwei Editoren geehrt. Darüber hinaus wurden zwei Nachwuchspreise vergeben.

Beste Kamera / Fiktion Kino: Judith Kaufmann für „Heldin“

für „Heldin“ Beste Kamera / Fiktion Screen: Carmen Treichl für „Love Sucks“

für „Love Sucks“ Beste Kamera / Kurzfilm: Paul Ader für „Haus am Hang“

für „Haus am Hang“ Beste Kamera / Doku Kino: Johannes Praus für „Im Prinzip Familie“

für „Im Prinzip Familie“ Beste Kamera / Doku Screen:Dunja Engelbrecht für „Die Taxi-Oma – Fahrerwechsel auf Kasachisch“

„Die Taxi-Oma – Fahrerwechsel auf Kasachisch“ Beste Kamera / Information und Kultur: Luise Schröder für „ZDF 37°: Gefährlicher Einsatz“

für „ZDF 37°: Gefährlicher Einsatz“ Bester Schnitt / Kurzfilm: Anjuna Hartmann für „From Ecuador with Love“

für „From Ecuador with Love“ Bester Schnitt / Fiktion Kino: Stephan Bechinger für „The Outrun“

für „The Outrun“ Nachwuchspreis Kamera: Leander Hartung für „Callas, Darling“

für „Callas, Darling“ Nachwuchspreis Schnitt: Nicole Humiński für „Ich weiche ja in meinem Leben jeglichem Zwang aus“

Die Preisverleihung ist am 17. Juni 2025 im WDR Fernsehen sowie auf weiteren Sendeplätzen und in der ARD Mediathek zu sehen.