Haus7 • Studio: Exklusive Tour bei Bavaria Film

Im Fokus der Tour steht das Studio A mit dem hochmodernen Meyer Sound ASTRYA-140 Cinema-Lautsprechersystem. Außerdem erfährst du, wie heutige Film- und Serienproduktionen von bester Audiowiedergabe profitieren – von der Mischung bis zur finalen Präsentation.

Ein weiteres Highlight ist Studio C, in dem Dolby® Vision und Dolby® Atmos präsentiert werden. Hier kannst du modernste HDR-Bildtechnologie erleben. Sicher Dir jetzt Deinen Platz und lass dir von Michael Hinreiner von TAB-Audio Engineering Bild und Ton auf Referenzniveau zeigen. Anschließend geht’s noch für jeden, der möchte, gemeinsam Abendessen.

Details: