34. Deutscher Kamerapreis: Elf Bildgestalter und Editorinnen ausgezeichnet

Gala in den WDR-Studios Bocklemünd

Bei einer feierlichen Gala wurden am Freitagabend in den WDR-Studios in Bocklemünd die Preisträgerinnen und Preisträger beim 34. Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet.

„Freiraum und Vielfalt sind die Essenzen, ohne die Gestaltung nicht funktionieren kann”, sagte Walter Demonte, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Kamerapreis. „Dafür stehen die Nominierten und Preisträgerinnen und Preisträger des 34. Deutschen Kamerapreises. Ihre eindrucksvollen Arbeiten zeigen, wie kreativ dieser Raum genutzt werden kann und mit welcher Exzellenz er ausgefüllt wird.“

Der diesjährige Ehrenpreis geht an Rainer Klausmann. Der Schweizer Kameramann, Jahrgang 1949, arbeitete mit vielen namhaften Filmemachern zusammen, darunter Werner Herzog, Markus Imboden , Oliver Hirschbiegel, Isabell Kleefeld und Fatih Akin. Laut Kuratorium des Deutschen Kamerapreises hat Rainer Klausmann „mit künstlerischer Hingabe, technischem Können und seiner Fähigkeit, Geschichten mit visueller Brillanz zu erzählen“, das Gesicht des modernen Films geprägt: „Wir ehren einen Künstler, dessen Lebenswerk nicht nur ein Meilenstein der Filmgeschichte ist, sondern auch kommenden Generationen eine Quelle der Inspiration sein wird.“

In den folgenden Kategorien wurden sechs Kameramänner und zwei Editorinnen geehrt. Darüber hinaus wurden zwei Nachwuchspreise vergeben.