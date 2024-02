Film & TV Kamera Award 2024: die Nominierungen (1)

Shortlist Kamera

Wir haben unsere Community gefragt, welche Innovationen in den Kategorien Kamera, Licht, Objektive, Ton sowie Grip und Zubehör am Set den stärksten Eindruck hinterlassen haben. Die Film & TV Kamera Awards 2024 in diesen fünf Kategorien am 28. Februar auf dem CiNECongress in der Kleinen Olympiahalle München. Hier ist nun die Shortlist der Nominierungen in alphabetischer Reihenfolge – wir beginnen mit der Kategorie Kamera!

Blackmagic Design Cinema Kamera 6K

Die Cinema Camera 6K ist eine kostengünstige Filmkamera mit Vollformatsensor und einer Auflösung von 6K. Sie bietet ungewöhnlich für ihre Preisklasse viele professionelle Features wie Dual ISO, RAW-Aufzeichnung und diverse Bildraster von 6K bis HD.

DJI Ronin 4D 8K

Die Ronin 4D Kamera von DJI stellt durch ihren gimbalstabilisierten Zemuse-Kamerakopf ein völlig neues Konzept in der Filmproduktion dar und wird nun durch einen 8K-Vollformatsensor auf den aktuell höchstmöglichen technischen Stand gehoben. Neben der kardanischen Aufhängung mit Stabilisierung in drei Achsen sorgt zusätzlich ein Federarm zum Ausgleich von Höhenschwankungen in der sogenannten Z-Achse für stabilisierte Bewegungsaufnahmen im Handbetrieb. Die Kamera wird an zwei Fernsteuerhandgriffen getragen, während die Kadrage über ein helles LDC-Display erfolgt. Einen Okularsucher gibt es nicht.

Panasonic AW-UR100 Die AW-UR100 ist eine Allwetter-PTZ-Kamera im Regenschutzgehäuse für den Außeneinsatz mit einer Auflösung von 4K. Sie ist über IP-Kabel voll fernsteuerbar, auch die Stromversorgung erfolgt über IP. Das Regenschutzgehäuse ist mit einem Scheibenwischer ausgestattet, damit die Kamera auch unter Schlechtwetterbedingungen brauchbares Bildmaterial liefern kann. Sie wird von Broadcastern gerne bei Sportveranstaltungen eingesetzt. Die Kamera arbeitet mit diversen Streaming Protokollen, NDI, JPEG, H.264 und H.265 und kann das Signal über SDI 12G ausgeben.

RED Komodo-X

Die RED Komodo X ist eine High-End-Cinemakamera mit 6K Auflösung und 6K RAW-Aufzeichnung. Der Super-35-CMOS Sensor hat eine Auflösung von 6.144 x 3.240 Pixel. Die Kamera zeichnet mit einer maximalen Datenrate von 560 Mbit/s auf, in RED Code RAW oder 4K ProRes. Die Technologie für diese Abbildungsleistung steckt in einem hochkompakten würfelförmigen Gehäuse von ungefähr 10 Zentimeter Seitenlänge. Das Gewicht beträgt knapp 1,2 Kilogramm.

Sony BURANO

Bei der BURANO hat Sony zum ersten Mal fortschrittliche Feature aus dem Massenmarkt in eine professionelle High-End-Kamera eingebaut und auf diese Weise Autofokusfunktionen und 5-Achsen-Sensorstabilisierung für die Featurefilm-Produktion verfügbar gemacht. Beide Merkmale hängen mit der Führungsrolle des Unternehmens bei der Sensorproduktion zusammen und zeigen, wie Zukunftstechnologien Einzug in die traditionellen Bereiche der Filmherstellung halten. Die Kamera nutzt außerdem KI-Unterstützung bei der Motiv- und Gesichtserkennung und ermöglicht in diesem Bereich erstmals Fokustracking über den Sensor.