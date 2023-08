„Wir sind unterwegs“

„Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden.“ Der Titel des aktuellen Buchs von Aktivist Raul Krauthausen beschreibt treffend den derzeitigen Umgang mit Inklusion in diesem Land. Neben Diversität und Gleichstellung ist Inklusion das dritte große Thema, das jahrzehntelang in vielen gesellschaftlichen Bereichen ignoriert wurde, aber eine signifikante Zahl von Menschen betrifft. Der erste Schritt, das gilt auch für Diversität und Gleichstellung, geht über die Herstellung einer größeren Sichtbarkeit. Nur so kann für die Themen sensibilisiert und so Vorbilder geschaffen werden.

Im Punkt „Vorbilder schaffen“ geht die „Sesamstraße“ seit 50 Jahren voran. Deshalb war es eine konsequente Fortsetzung deren Geschichte, was der Norddeutsche Rundfunk am 19. März 2023 bekannt gab: Ab dem Herbst gibt es einen Neuzugang im Ensemble der Sesamstraßenpuppen. Elin heißt die Figur und neben vielen anderen Eigenschaften fällt auf, dass sie einen Rollstuhl nutzt. Die Idee dazu kam von René Schaar. Der NDR-Editor gehört nicht zum Klischee alter Damen und Herren in öffentlich-rechtlichen Anstalten. Er ist Jahrgang 1992 und erst seit kurzem stellvertretender Leiter des Bereichs „Diversity und Gleichstellung“.