„Wie würde ich den Film machen?“

Auf dem 29. Camerimage Festival in Torun tauchte er kurz vor Ende gerade noch rechtzeitig auf, um den Preis für sein Lebenswerk entgegenzu-nehmen. Uns erzählte er darüber hinaus noch für das Heft 3.2022, warum ohne seinen Grundsatzstreit in Urheberrechtsfragen Kameraleute und Editoren heute nicht gemeinsam mit Produktion, Regie und Drehbuch im gleichen Boot sitzen würden.

Es braucht einen gehörigen Dickschädel, um sich so lange an einem eigentlich unmöglichen Kameralauf längs durch ein U-Boot zu versuchen, bis er dann eben doch im Kasten ist. Jost Vacano hat in seiner Karriere keine Beule gescheut, egal mit wem er sich dafür anlegen musste: ob mit den Kugelschotts im Boot oder der Bavaria im Urheberrechtsstreit, selbst wenn es ihn seine Ersparnisse aus Hollywood kostete.

Wenn ich damals nicht auf dem Bavaria-Gelände einmal selbst durch diese Metallröhre gelaufen wäre, würde ich heute vielleicht gar nicht in der Branche arbeiten. Den nachhaltigsten Eindruck hat damals aber die Serie auf mich gemacht.

Ursprünglich haben wir ja „Das Boot“ als Kinofilm gedreht. Nebenbei war das Projekt vom WDR ko-finanziert, der eine sechsteilige Serie haben wollte. Erst einmal haben wir einfach nur die Geschichte in sechs Stunden gedreht, ohne dass wir wussten, was davon in die Serie kommt und was in den Kinofilm, der ja viel kürzer war. Zweieinhalb Stunden war das äußerste, also was packt man in den Kinofilm hinein? In erster Linie alles, was spektakulär und teuer war! Der Nachteil daran war, und das wurde dem ursprünglichen Kinofilm ja sehr von der Kritik angekreidet, dass er dadurch so actionlastig ist und dass es auch nicht ganz klar wird, was mit diesen 50 Menschen passiert, die in dem Boot gefangen sind und die nie das Tageslicht sehen.

Dann kommt die Szene, wo sie den Geleitzug entdecken, die Torpedos werden abgeschossen und alle schreien „Hurra“. Da hieß es, das sei die Kriegslüsternheit, das war eher peinlich. Da denkt man, dass es eigentlich ein Film ist, wie ihn vielleicht die Amerikaner hätten machen wollen, was dann aber aus Drehbuchgründen nicht zustandekam. Man hat in dem Kinofilm zu wenig über die Menschen in dem Boot erfahren, zum Beispiel, dass sie drei Monate lang auf dem Meer herumgeschippert sind und nichts passierte. In diese tödliche Langweile kommt der Geleitzug, dann ist das die Freude, endlich ist hier was los! Endlich passiert was – und das war das große Missverständnis des ersten Kinofilms.