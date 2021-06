Sozial drehen

Welche Idee stand hinter der Gründung der Pensionskasse Rundfunk vor 50 Jahren?

Iris Gebing: Die Idee bei der Gründung war, den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine Altersvorsorge zu bieten und so vor der Altersarmut zu schützen. Dafür haben ARD, ZDF und die damalige Rundfunk-Fernseh-Film-Union, jetzt Fachgruppe Medien in der Gewerkschaft ver.di, die Pensionskasse Rundfunk gegründet. Schon zwei Jahre später hat man den Kreis der Zugangsberechtigten erweitert. Da unter anderem aus Kostengründen immer mehr Aufträge an Produktionsfirmen herausgegeben wurden, die wiederum freie Filmschaffende einsetzten, hat man auch diesen die Möglichkeit gegeben, ihre Altersvorsorge über die Pensionskasse Rundfunk zu organisieren. Sowohl die Filmschaffenden als auch ihre Arbeitgeber konnten so Mitglieder werden. Zunächst wurden den Produktionsunternehmen, die für eine öffentlich-rechtliche Anstalt produzieren, die Beiträge, die sie an die Pensionskasse Rundfunk für ihre freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abführten komplett von der betreffenden Sendeanstalt zurückerstattet. Die sogenannte Limburger Lösung mit Teil 1 und 2 hat dann der sich ändernden Produktionslandschaft Rechnung getragen. In den Anfangsjahren der Pensionskasse Rundfunk gab es ja nur hundertprozentige Auftragsproduktionen. Aber für Koproduktionen, an denen die Sendeanstalten nur zum Teil beteiligt waren und für geförderte Koproduktionen gab es keine verbindliche Regelung.

Das hat sich mit der Limburger Lösung geändert, die seit 2016 beziehungsweise Anfang 2018 in Kraft ist. Bei Koproduktionen und geförderten Koproduktionen werden seitdem die Beiträge vom Produzenten abgeführt. Anteilig erstatten die Rundfunkanstalten Filmeditorin Julia Oehring anschließend dem Produktionsunternehmen auf Nachweis ihren Anteil und die Filmförderinstitution übernimmt den auf sie entfallenen Anteil im Rahmen der Förderung. Kinoproduktionen sind in der Limburger Lösung bislang noch ausgeklammert. Hier zahlen die Produktionsunternehmen PKR-Beiträge noch auf rein freiwilliger Basis.

Welche Berufsgruppen können bei der PKR einen Pensionsanspruch erwerben?

Iris Gebing: Bei den Zugangsvoraussetzungen zur PKR war es von Anfang an so, dass allein die Beschäftigungsart zählte. Also alle, die nicht fest angestellt waren, konnten PKR-Mitglied werden. Mittlerweile können auch Festangestellte eine Mitgliedschaft eingehen. Der Beruf spielte und spielt für uns keine Rolle. Ob Redakteur, Journalistin, Schauspieler, Kameramann oder Filmschnitt-Editorin – uns sind alle willkommen.

Julia und Max, ihr seid als Editorin und Kameramann beide in Gewerken tätig, die im Grunde auch dazu berechtigen, in der Künstlersozialkasse unterzukommen. Was waren die Gründe für eure Entscheidung, in die Pensionskasse Rundfunk einzutreten?

Max Zaher: Bei mir schließt das eine das andere gar nicht aus, ich bin auch Mitglied in der Künstlersozialkasse! Ich bin ausschließlich Rechnungssteller und habe damals bei der PKR angerufen, nachdem ich vom Kameraassistenten zum Kameramann und Steadicam-Operator geworden bin. Mir war unklar, ob und wie man als Rechnungssteller und Mitglied in der KSK auch Mitglied bei der PKR sein kann. Ich hatte dann ein ausführliches Beratungsgespräch, das bestimmt eine Stunde gedauert hat. Da gab es dann auch eine Beispielrechnung, wie man die PKR-Anteile auf der eigenen Rechnung einpflegt. Aus meiner Sicht kommt es immer nur auf den Arbeitgeber an – ob der PKR-Mitglied ist oder eben nicht. Es wäre sehr wünschenswert, noch mehr Produktionsfirmen oder eigentlich einfach alle Produzenten wären Mitglied der PKR.