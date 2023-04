Professionell und flexibel

Das gilt aber ausdrücklich nur für Produktionen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also nicht für einen Werbe- oder Kinodreh. Solche Produktionen fallen nicht unter diesen Mantel und insofern fallen dort auch keine Beiträge an. Man muss sich in diesem Fall aber nicht ständig an- oder abmelden, das passiert automatisch, wenn man zum Beispiel längere Zeit an einem reinen Kinoprojekt arbeitet. Man kann durchaus mehrere Monate ohne Beitragszahlungen an die Pensionskasse anderen Tätigkeiten nachgehen. Wenn dann wieder eine Produktion für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansteht, greift das Modell wieder.

Wie funktioniert das konkret?

Vorgesehen ist, dass unsere Mitglieder, die sogenannten aktiven Mitglieder, im Jahr mindestens 490 Euro einzahlen. Entweder wird dieser Betrag über die Auftraggeber ohnehin eingezahlt und dann besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Wenn wir gegen Jahresende feststellen, dass dieser Betrag voraussichtlich nicht erreicht wird, schreiben wir die Mitglieder an und bieten ihnen an, dass sie entweder selbst bis auf diesen Mindestbetrag aufstocken, oder aber von der aktiven in die passive Mitgliedschaft wechseln. Dann entfällt auch dieser Mindestbeitrag von 490 Euro. Man ist sozusagen auf unbestimmte Zeit bei den Auftraggebern abgemeldet. Gleichzeitig bleibt aber die Versorgung bestehen. Man kann als passives Mitglied zwar keine Beiträge von Arbeitgebern erhalten, hat aber jederzeit die Möglichkeit, in die aktive Mitgliedschaft zurückzukehren, wenn man beispielsweise wieder ein neues Engagement für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufnimmt. Das heißt es besteht kein sofortiger Handlungsbedarf für aktive Mitglieder, wenn eine zeitliche Anstellung endet. Man muss nicht auf der Stelle reagieren, sondern kann erst einmal abwarten, was die nächsten Monate bringen.

Nun gibt es ja auch Film- und Medienschaffende, die der Branche endgültig den Rücken kehren, sei es wegen zu niedriger Honorare oder wenig familienfreundlicher Arbeitszeiten. Wie sieht es dann aus?

Auch da bestehen zwei Optionen. Eine Möglichkeit ist der beschriebene Wechsel in die passive Mitgliedschaft, mit der Möglichkeit einer Rückkehr. In bestimmten Fällen ist es möglich, seine Ansprüche mitzunehmen und auf das Versorgungssystem des neuen Arbeitgebers zu transferieren. Jedoch hat der Gesetzgeber hierfür einen relativ engen Rahmen gesteckt: Der neue Arbeitgeber muss auch eine betriebliche Altersversorgung anbieten, entweder über eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversicherung. Nur diese drei Durchführungswege kommen für einen Transfer des Versorgungsguthabens in Frage, der dann zum Zeitpunkt des Arbeitgeberwechsels stattfindet. Das ist nicht immer zu empfehlen, aber wir können im Einzelfall beraten und bei der Abwägung helfen, ob das sinnvoll ist.