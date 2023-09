Oscars auf der Spree

Sigma/Astera-Branchentreff in Berlin

Am zweiten Septemberwochenende luden Sigma und Astera in Berlin zu einem ungewöhnlichen Branchentreff in kleinstem Kreis. Treffpunkt war ein Boot, das Gästen und Gastgeber bei einer ausgedehnten Rundfahrt die Filmmetropole Deutschlands aus einer ganz anderen Perspektive zeigte – und reichlich Gelegenheit für einen informellen Austausch bot. Mit an Bord waren der für „Im Westen nichts Neues“ oscargekrönte DoP James Friend mit seinem Oberbeleuchter Harlon Haveland und Niki Waltl, DoP des ebenfalls mit dem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilms „Nawalny“.

Bei der „Sigma/Astera and Friends Berlin by Boat Tour 2023“ war zwar mit den DoPs James Friend und Niki Waltl oscarprämierte Kamera-Prominenz an Bord, doch der Ansatz des Treffens, das von Andreas Schlenker, Cine-Repräsentant bei Sigma konzipiert und organisiert worden war, zielte in eine deutlich kollegiale, wenn nicht gar freundschaftliche und familiäre Richtung. „Wir sind eine Mischung aus Kameraleuten, Kameraassistenten, Produzenten, Regisseuren und einigen Wildcards. Sigma und Astera haben euch nicht nur eingeladen, weil ihr besonders gut in eurem Job seid, sondern aufgrund eurer persönlichen Verdienste, eurer Persönlichkeit und eurer Neugier“, begann Andreas Schlenker seine Begrüßungsrede und fuhr fort: „Hier kommt Sigma ins Spiel: Sigma baut nicht nur herausragende und exzellente Objektive. Sigma versteht es als seine Unternehmensphilosophie und Mission, Menschen miteinander zu verbinden. Ich bin sehr glücklich, euch heute alle im gleichen Boot zu haben und das Netzwerk wachsen zu sehen. Betrachtet euch als Teil der Sigma-Familie!“

Sowohl James Friend, ausgezeichnet mit dem Oscar für die beste Kamera bei „Im Westen nichts Neues“ als auch Niki Waltl, DoP bei der ebenfalls oscargekrönten Dokumentation „Nawalny“, waren gemeinsam mit ihren langjährigen Oberbeleuchtern Harlon Haveland beziehungsweise Paul Maximilian Näther erschienen, was sicherlich auch ein Ausdruck der besonderen beruflichen und persönlichen Beziehung ist. „DoPs und Oberbeleuchter sind wie ein altes Ehepaar, gerade wenn sie schon lange zusammenarbeiten wie James und ich“, sagt Harlon Haveland dazu. „Wir gehen uns sicher manchmal gegenseitig auf die Nerven, aber letztendlich ist diese Beziehung das Vertrauensverhältnis, ohne dass die Arbeit am Set nicht funktioniert.“

Als Anerkennung für seine gestalterischen Verdienste bekam James Friend während der Bootfahrt einen Sigma-fp-Viewfinder mit einem speziell von Denz entwickelten und graviertem Handgriff. „Sigma möchte dir, lieber James, herzlich zu deinem herausragenden Erfolg gratulieren und dir dieses Geschenk übergeben: einen Sigma fp Director’s Viewfinder mit einem maßgeschneiderten Holzgriff von Denz“, so Andreas Schlenker bei der Überreichung des Geschenks. „Wir hoffen, dass dieser Sucher dein treuer Begleiter bei allen kommenden Dreharbeiten sein wird.“ Den Viewfinder hätten James Friend und Harlon Haveland am Abend zuvor beim von Astera organisierten 5LIGHTS Maxx Projekt sicher gut gebrauchen können. „,5LIGHTS‘ schafft einen unkonventionellen Rahmen für einen Austausch zum Thema Licht“, erläutert DoP Stephanie Hardt. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit weiteren Filmschaffenden wird der vorgefundene Drehort eingeleuchtet. Die maximal fünf Lampen von Astera sind vorgegeben, der Drehort ist bis dahin unbekannt. „James und Harlon setzten ihre Idee um, die Dinnergäste dienten als Crew und als Making-of-Team“, so Stephanie Hardt. „Es ist immer spannend zu sehen wie ein Team aus DoP und Gaffer Team einen Raum einleuchtet. Mit jeder neuen Vision, jeder neuen Variante wird es interessanter.“ „5LIGHTS-Maxx“ ist ein Projekt von Astera und wurde unterstützt von Sigma, Tentacle Sync und dem Ludwig Kameraverleih, der durch Senior Technical Director Günther Neuhaus an Bord vertreten war.