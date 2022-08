Nachruf auf Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen war kein Autorenfilmer: Er träumte vom Hollywood-Erzählkino. Nachdem er bereits durch mutige und kontroverse Themen im Fernsehen bekannt wurde, etwa beim „Tatort: Reifezeugnis“ oder dem Spielfilm „Die Konsequenz“, sollte er die Regie beim Mammutprojekt „Das Boot“ übernehmen. Zuvor war Hollywood mit dem Versuch abgesoffen, die Romanvorlage von Lothar-Günther Buchheim zu verfilmen, nun sollte der Stoff als deutsche Produktion bei der Bavaria wieder auftauchen.

Wolfgang und ich kannten uns noch nicht, als mir die Bildgestaltung beim „Boot“ angeboten wurde. Produzent Günter Rohrbach brachte uns zusammen und nordete uns am ersten Tag im Produktionsbüro ein: „Wir machen hier den teuersten Film der deutschen Filmgeschichte, aber dazu muss es ein weltweiter Erfolg werden und deshalb muss es auch wie Hollywood aussehen. Also vergesst alles, was ihr bisher gemacht habt. Schafft ihr das?“