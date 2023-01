Kreativität schlägt Korrektheit

Wie seid ihr an eure ersten Jobs gekommen?

Das Erste, was wir damals gedreht haben, war ein Buchtrailer, bei dem der Autor noch selbst mit nacktem Oberkörper mitwirkte. Das waren unsere „Wir waren jung und brauchten das Geld“-Projekte. Dann lernten wir Tommy Krappweis kennen, der damals mit seiner eigenen Produktionsfirma dabei war, sein Herzensprojekt „Mara und der Feuerbringer“ ins Kino zu bringen. Leider war das Marketing des Verleihers komplett falsch und nicht auf die eigentliche Zielgruppe des Filmes ausgerichtet. Da wir das Potenzial in diesem Film sahen, boten wir Tommy an, ihn in seinen eigenen Promotion-Aktionen, wie Live-Acts mit Wikingern und Schwertkampf, zu unterstützen. Auch wenn dieser Aufwand am Ende nichts brachte, honorierte Tommy unseren Einsatz und wollte weiterhin mit uns zusammenarbeiten. Über Tommy Krappweis lernten wir den Literaturwissenschaftler Rudy Simek kennen, der bei „Mara und der Feuerbringer“ als Experte für Nordische Mythologie beratend zur Seite stand. Er wiederum vermittelte uns den Job für die Netflix-Serie „Barbaren“.

Ab welcher Stelle einer Produktion sollte ein Produzent auf euer Wissen zurückgreifen?

Im Idealfall wäre es ratsam, uns schon bei der Stoffentwicklung hinzuzuziehen. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, es soll ein Film über Hexenverbrennungen im Paris des 15. Jahrhunderts gedreht werden. An diesem Punkt würden wir schon einschreiten, denn zu dieser Zeit wurden keine Hexen in Paris verbrannt. Wenn das Hexenverbrennungsthema unbedingt in Paris spielen muss, dann ist die Mitte des 16 Jahrhundert besser geeignet. Das nächste Klischee, das bedient werden möchte, ist das von der bösen Inquisition, die all die Hexen verbrannte. In der Realität wurden Hexen eher von städtischen oder provinzialen Gerichten verurteilt und hingerichtet. Vor ein Inquisitionstribunal zu kommen, war eher ein Glücksfall. Denn dort ab es eine ganz klare Prozessordnung. Hier durfte keiner ohne zwei unabhängige Zeugen verurteilt werden. Es war ihnen auch egal, ob du an Gott glaubtest oder nicht. Wenn wir jetzt die Geschichte im Paris des 16. Jahrhunderts spielen lassen, kommen Fragen auf wie: Wie schmutzig waren die Leute, waren die Menschen eher arm oder reich? Wie war das Verhältnis zwischen den Schichten? Was wurde auf dem Markt gehandelt? So kann man eine unglaubliche erzählerische Tiefe schaffen, ohne dabei auf alte Klischees wie „böse Kirche“ und „gute Universität“ zurückzugreifen. Zu dieser Zeit waren das die gleichen Menschen, Gelehrte gab es fast ausschließlich im Klerus.