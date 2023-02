Klare Vorgaben

Aber läuft der Trend zu immer höher auflösenden Kameras nicht auch unabhängig von den Anforderungen der Streamer?

Es gibt definitiv einen konkreten Zusammenhang zwischen der Entwicklung von 4K-Workflows – nicht nur bei der Kamera, sondern auch in der Postpro – und den Anforderungen diverser Streamer, allen voran Netflix als First Mover. Wir sind im Moment allerdings nicht in einer Auflösungs-Hysterie. Es hat sich gezeigt, dass 8K als Ausspiel- beziehungsweise Distributionsformat kaum Benefits für die Consumer bietet. Durch die Auflösung des Auges und dessen maximales aktives Sichtfeld gibt es eine menschlich-biologisch-physikalische Limitierung im Verhältnis des Betrachtungsabstands zur Pixeldichte. Das bedingt, dass in den typischen Rezeptionsszenarien von Bewegtbildcontent die 33 Megapixel von 8K 16:9 gegenüber 4K UHD keinen nennenswerten Vorteil bringen. Als Ausnahme im Bereich der Wiedergabe könnte man in der mittelfristigen Zukunft zum Beispiel an den Einsatz in VR- oder AR-Brillen denken. Beim Dreh wiederum macht eine höhere Auflösung häufig Sinn, angefangen bei der Überkompensation der Bayer-Matrix bis hin zu praktischen Anwendungen in der Postproduktion beziehungsweise bei VFX.